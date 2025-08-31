وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها كيم، الذي تولى السلطة في أواخر عام 2011، حدثاً دبلوماسياً متعدد الأطراف. وقد حضر جده ومؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ عرضاً عسكرياً في بكين عام 1959.

وأُعلن قرار كيم حضور العرض العسكري الصيني بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، إلى جانب بوتين وشي، بعد أيام من إعراب كل من الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ والرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رغبتيهما في استئناف الدبلوماسية مع كوريا الشمالية في قمتهما رفيعة المستوى في واشنطن.

وعمق كيم وبوتين، اللذان عقدا قمماً ثنائية، العلاقات العسكرية، إذ أرسلت بيونغ يانغ قواتها وأسلحتها لمساعدة موسكو في حربها ضد أوكرانيا.