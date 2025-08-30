وكان في مقدمة مودعي الرئيس أردوغان في مطار أسنبوغا الدولي، نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ووالي العاصمة أنقرة واصب شاهين.

وذكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة، في بيان على حسابه في منصة "إن سوسيال NSosyal" التركية، أن الرئيس أردوغان يشارك في القمة كضيف شرف استجابة لدعوة نظيره الصيني شي جين بينغ.

وأوضح أن القمة تعقد في مدينة تيانجين يومي الأحد والاثنين، مبيناً أنه من المرتقب أن يلقي الرئيس أردوغان كلمة في الجلسة الموسعة للقمة، الاثنين.

كما سيعقد الرئيس أردوغان، لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، وفي مقدمتهم نظيره (الصيني) المضيف شي جين بينغ، وفق دوران.