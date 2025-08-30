تركيا
1 دقيقة قراءة
الرئيس أردوغان يتوجه إلى الصين للمشاركة في قمة شنغهاي للتعاون المقررة الاثنين المقبل
توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، إلى مدينة تيانجين الصينية، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك في نسختها الـ25 لرؤساء الدول والحكومة.
الرئيس أردوغان يتجه إلى الصين للمشاركة في قمة شنغهاي / AA
30 أغسطس 2025

وكان في مقدمة مودعي الرئيس أردوغان في مطار أسنبوغا الدولي، نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ووالي العاصمة أنقرة واصب شاهين.

وذكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة، في بيان على حسابه في منصة "إن سوسيال NSosyal" التركية، أن الرئيس أردوغان يشارك في القمة كضيف شرف استجابة لدعوة نظيره الصيني شي جين بينغ.

وأوضح أن القمة تعقد في مدينة تيانجين يومي الأحد والاثنين، مبيناً أنه من المرتقب أن يلقي الرئيس أردوغان كلمة في الجلسة الموسعة للقمة، الاثنين.

كما سيعقد الرئيس أردوغان، لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، وفي مقدمتهم نظيره (الصيني) المضيف شي جين بينغ، وفق دوران.

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول آسيوية، هي: الصين، وكازاخستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، كما حصلت إيران على عضوية كاملة في يوليو/تموز 2023، بينما تحظى دولتان بصفة مراقب هما: أفغانستان، ومنغوليا.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.

مصدر:TRT Arabi
