وأشار التقرير إلى أن استعادة مسمى "وزارة الحرب" لأكبر وزارة في الحكومة قد يتطلب إجراءً من الكونغرس، لكنَّ البيت الأبيض يبحث عن طرق بديلة لتنفيذ هذا التغيير.

وفي خطوة داعمة، قدّم عضو مجلس النواب الجمهوري جريج ستيوب، من ولاية فلوريدا، تعديلاً على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي يقضي بتغيير الاسم، ما يعكس وجود بعض التأييد الجمهوري للفكرة داخل الكونغرس.

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل إضافية، غير أنه استند إلى تصريحات ترمب الأخيرة التي شدد فيها على القدرات الهجومية للجيش الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في تصريح لها: "كما قال الرئيس ترمب، يتعين أن يركز جيشنا على الهجوم وليس فقط على الدفاع، ولهذا السبب أعطى الأولوية للمقاتلين في البنتاغون بدلاً من التركيز على التنوع والمساواة والشمول... ترقبوا!".