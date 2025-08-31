سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يمضي في خطة لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس السبت، عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمضي قدماً في خطط لتغيير اسم وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى "وزارة الحرب"، وذلك بعد أن طرح ترمب هذه الفكرة مطلع الأسبوع.
ترمب يمضي في خطة لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"
وول ستريت جورنال: البيت الأبيض يسعى لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب / AP Archive
31 أغسطس 2025

وأشار التقرير إلى أن استعادة مسمى "وزارة الحرب" لأكبر وزارة في الحكومة قد يتطلب إجراءً من الكونغرس، لكنَّ البيت الأبيض يبحث عن طرق بديلة لتنفيذ هذا التغيير.

وفي خطوة داعمة، قدّم عضو مجلس النواب الجمهوري جريج ستيوب، من ولاية فلوريدا، تعديلاً على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي يقضي بتغيير الاسم، ما يعكس وجود بعض التأييد الجمهوري للفكرة داخل الكونغرس.

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل إضافية، غير أنه استند إلى تصريحات ترمب الأخيرة التي شدد فيها على القدرات الهجومية للجيش الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في تصريح لها: "كما قال الرئيس ترمب، يتعين أن يركز جيشنا على الهجوم وليس فقط على الدفاع، ولهذا السبب أعطى الأولوية للمقاتلين في البنتاغون بدلاً من التركيز على التنوع والمساواة والشمول... ترقبوا!".

اختيارات المحرر

كان ترمب قد طرح فكرة إعادة التسمية خلال لقائه الصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الاثنين، قائلاً: "بدا لي الأمر أفضل... كانت تسمى وزارة الحرب وكان لها وقع أقوى".

وأضاف: "نريد الدفاع، ولكننا نريد الهجوم أيضاً... بصفتنا وزارة الحرب فزنا بكل شيء، وأعتقد أننا سنعود إلى ذلك".

يُذكر أن وزارة الحرب تحولت تدريجياً إلى وزارة الدفاع بموجب قانون الأمن القومي لعام 1947، الذي وحَّد الجيش والبحرية والقوات الجوية تحت مؤسسة عسكرية وطنية واحدة. ثم أُدخل تعديل على القانون عام 1949 نصّ رسمياً على اسم "وزارة الدفاع"، وهو الاسم المعتمد حتى اليوم.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us