وقالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين إنها أسقطت 57 من أصل 99 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا ليلاً.

وأضافت أن 36 طائرة مسيّرة أخرى من نماذج مقلدة لم تصل إلى أهدافها. ولم توضح ما الذي حدث للطائرات الست المتبقية.

بدورها، قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة (أوكرزاليزنيتسيا) إنّ أنظمتها الإلكترونية تعرضت لهجوم واسع النطاق.

وذكرت الشركة في منشور على تليغرام أن إصلاح الأنظمة الإلكترونية جارٍ، لكن حركة القطارات مستقرة وتمضي دون تأخر.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الاثنين أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 28 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليل.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 28 طائرة مسيّرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "جرى تدمير 12 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرتين فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيّرة واحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق مياه بحر آزوف".

وأمس الأحد، أجرى مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون محادثات في الرياض لبحث هدنة جزئية محتملة في الحرب مع روسيا، وذلك عشية مفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي تُعقد أيضاً في السعودية وتوقع الكرملين أن تكون "صعبة".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها، وتشترط لإنهائه تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في الشؤون الداخلية.



