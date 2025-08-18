وقالت وزارة الصحة في بيان، إنّ "قنبلة ألقاها العدو الإسرائيلي من مسيّرة على بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص من الجنسية السورية بجروح".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في وادي العصافير-الخيام قرب معامل الحجر، مما أدى إلى إصابة ثلاثة عمّال سوريين بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وقالت الوكالة إن "قوة معادية (إسرائيلية) فجّرت منزلا في بلدة ميس الجبل بعد اختراق الحدود والتوغل داخل الأراضي اللبنانية شرق البلدة".

وأشارت إلى أن مسيّرة إسرائيلية "ألقت قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة" الحدودية، فيما سُجل تحليق للطيران المسير فوق أجواء وادي زفتا وبلدة النميرية ووادي كفروة.