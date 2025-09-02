وأوضحت صحيفة "رودونغ سينمون" الحكومية أن كيم غادر بيونغ يانغ أمس الاثنين، ودخل الأراضي الصينية صباح الثلاثاء، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يحضر غداً الأربعاء عرضاً عسكرياً في بكين إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وكانت بيونغ يانغ عبّرت، الاثنين، عن دعمها لتصريحات الرئيس الصيني خلال قمة دعا فيها إلى نظام عالمي أكثر عدلاً، مؤكدة أن التعاون بين كوريا الشمالية والصين سيتعزز لتحقيق هذا الهدف، وفق ما نقل نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي عبر موقع الوزارة الرسمي.