كيم جونغ أون يصل إلى الصين لعقد "قمة تاريخية" مع نظيريه شي وبوتين
أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية الثلاثاء، بأن الزعيم كيم جونغ أون عبر الحدود إلى الصين على متن قطاره الخاص فجر اليوم، وذلك للمشاركة في الاحتفالات التي تقيمها بكين بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يغادر بيونغ يانغ على متن قطار خاص متوجهاً إلى الصين/ وكالة الأنباء المركزية الكورية / others
2 سبتمبر 2025

وأوضحت صحيفة "رودونغ سينمون" الحكومية أن كيم غادر بيونغ يانغ أمس الاثنين، ودخل الأراضي الصينية صباح الثلاثاء، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يحضر غداً الأربعاء عرضاً عسكرياً في بكين إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وكانت بيونغ يانغ عبّرت، الاثنين، عن دعمها لتصريحات الرئيس الصيني خلال قمة دعا فيها إلى نظام عالمي أكثر عدلاً، مؤكدة أن التعاون بين كوريا الشمالية والصين سيتعزز لتحقيق هذا الهدف، وفق ما نقل نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي عبر موقع الوزارة الرسمي.

وأمس الاثنين، عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ رؤيته لنظام أمني واقتصادي عالمي جديد يمنح الأولوية لـ"الجنوب العالمي"، في تحدٍ للولايات المتحدة، وذلك خلال قمة حضرها قادة روسيا والهند.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم زار قبيل عبوره إلى الصين مختبراً يجري أبحاثاً حول المواد المركبة من ألياف الكربون، لاستخدامها في محركات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

مصدر:TRT Arabi
