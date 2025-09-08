وتوعد نتنياهو في كلمة مصورة بمزيد من الهدم والمضي بخطط التهجير، قائلاً: "هذا مجرد مقدمة وتمهيد للعملية الرئيسية"، مضيفاً: "وعدتكم قبل أيام قليلة بأننا سنهدم أبراج الإرهاب في غزة، وهذا ما نفعله بالضبط، ففي اليومين الماضيين سقطت 50 برجاً من هذا النوع، وأسقطها سلاح الجو".

ومضى نتنياهو مهدداً: "كل هذا مجرد مقدمة، مجرد تمهيد، للعملية الرئيسية القوية، مناورة برية لقواتنا التي تُنظَّم وتُحشَد الآن في مدينة غزة"، متعهداً بالمضيّ في خطط التهجير القسري بقوله: "أقول لسكان غزة: اغتنموا هذه الفرصة، واستمعوا إليّ جيداً: لقد أُنذرتم، اخرجوا من هناك".

ومنذ أيام قليلة شرع جيش الاحتلال في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسراً إلى النزوح جنوباً، ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.

وفي وقت سابق الاثنين دمّر الجيش الإسرائيلي "برج الرؤيا"، وهو مبنى متعدد الطوابق يسكنه مئات الفلسطينيين غربيّ مدينة غزة، بعد وقت قصير من إنذار سكانه والنازحين في محيطه بالإخلاء.

وبعدها بساعات دمّرت طائرات حربية إسرائيلية بواسطة 3 صواريخ "برج السلام" في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة عقب إنذار الفلسطينيين بإخلائه، رغم أن محيطه يحوي عشرات الخيام والمخيمات الكبيرة التي تؤوي مئات النازحين.

وذكر شهود عيان أن الفلسطينيين بالبناية السكنية المرتفعة تدافعوا لإخلائها خوفاً من القصف تاركين وراءهم أغراضهم، فيما فضّل بعضهم إلقاءها من أعلى.

والاثنين أيضاً تَوعَّد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقصف مزيد من المباني السكنية العالية في مدينة غزة، وتدمير القطاع وحركة حماس، ما لم يُطلَق سراح الأسرى ويُلقَ السلاح.