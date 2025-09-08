وتوعد نتنياهو في كلمة مصورة بمزيد من الهدم والمضي بخطط التهجير، قائلاً: "هذا مجرد مقدمة وتمهيد للعملية الرئيسية"، مضيفاً: "وعدتكم قبل أيام قليلة بأننا سنهدم أبراج الإرهاب في غزة، وهذا ما نفعله بالضبط، ففي اليومين الماضيين سقطت 50 برجاً من هذا النوع، وأسقطها سلاح الجو".
ومضى نتنياهو مهدداً: "كل هذا مجرد مقدمة، مجرد تمهيد، للعملية الرئيسية القوية، مناورة برية لقواتنا التي تُنظَّم وتُحشَد الآن في مدينة غزة"، متعهداً بالمضيّ في خطط التهجير القسري بقوله: "أقول لسكان غزة: اغتنموا هذه الفرصة، واستمعوا إليّ جيداً: لقد أُنذرتم، اخرجوا من هناك".
ومنذ أيام قليلة شرع جيش الاحتلال في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسراً إلى النزوح جنوباً، ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.
وفي وقت سابق الاثنين دمّر الجيش الإسرائيلي "برج الرؤيا"، وهو مبنى متعدد الطوابق يسكنه مئات الفلسطينيين غربيّ مدينة غزة، بعد وقت قصير من إنذار سكانه والنازحين في محيطه بالإخلاء.
وبعدها بساعات دمّرت طائرات حربية إسرائيلية بواسطة 3 صواريخ "برج السلام" في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة عقب إنذار الفلسطينيين بإخلائه، رغم أن محيطه يحوي عشرات الخيام والمخيمات الكبيرة التي تؤوي مئات النازحين.
وذكر شهود عيان أن الفلسطينيين بالبناية السكنية المرتفعة تدافعوا لإخلائها خوفاً من القصف تاركين وراءهم أغراضهم، فيما فضّل بعضهم إلقاءها من أعلى.
والاثنين أيضاً تَوعَّد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقصف مزيد من المباني السكنية العالية في مدينة غزة، وتدمير القطاع وحركة حماس، ما لم يُطلَق سراح الأسرى ويُلقَ السلاح.
من جانبها قالت حركة حماس مساء الاثنين، إن تَفاخُر "الإرهابي" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير عشرات المباني السكنية المرتفعة (الأبراج) في مدينة غزة، يُعَدّ "صورة من أبشع صور الساديَّة والإجرام"، في ظلّ "صمت وعجز الأمم المتحدة".
جاء ذلك في بيان للحركة نشرته عبر منصة تليغرام، عقب كلمة نتنياهو المصورة، وأكدت أن نتنياهو يواصل ارتكاب جرائمه الوحشية بحق المدنيين منذ قرابة عامين على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وأوضحت أن "مخاطبة الإرهابي نتنياهو لأهالي مدينة غزة بقوله (لقد حذرناكم، فاخرجوا من هناك)، هو ممارسة علنيَّة لجريمة تهجير قسري مكتملة الأركان تجري تحت وطأة القصف والمجازر والتجويع والتهديد بالقتل، ما يمثّل تحدِّياً سافراً غيرَ مسبوق للقوانين والمواثيق الدولية".
واعتبرت الحركة أن "صمت وعجز مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي أمام هذه الجرائم الوحشية، يعبّر بشكل صارخ عن ازدواجية المعايير التي أضحت تحكمها، بفعل الإدارة الأمريكية المتواطئة، ما يُنذِر بانهيار شامل لمنظومة القيم والمبادئ الدولية القائمة".
وأشادت حماس بالحراك الشعبي الدولي الرافض لهذا الصمت، وتصاعد الرفض العالمي لحرب الإبادة في قطاع غزة، داعية "كل دول وأحرار العالم إلى تصعيد الإجراءات ضد كيان الاحتلال الفاشي، وإجباره على وقف جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني".
وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيراً إسرائيلياً بغزة، 20 منهم أحياء، فيما يقبع بسجونها أكثر 11 ألفاً و100 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً قتل عديداً منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت 64 ألفاً و522 شهيداً و163 ألفاً و96 جريحاً من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينياً بينهم 140 طفلاً.