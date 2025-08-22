وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، قد صدّق مساء الأحد الماضي على الخطة الميدانية تمهيداً لتنفيذها.

وبينما تلوح فرص لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين حماس والحكومة الإسرائيلية، ناقشت قيادة فرقة غزة الخطة العملياتية وأقرتها مبدئياً، على أن تُعرض مجدداً على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لنيل الموافقة النهائية.

وصدّق وزير الدفاع الإسرائيلي بالفعل على الخطة، مثنياً على استعدادات الجيش لتنفيذ قرار الكابينت بالسيطرة على غزة، في إطار ما وصفه بـ"تهيئة الظروف لإنهاء الحرب" عبر الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاح حماس وغزة، وإبعاد قادة الحركة، إضافة إلى إقامة منطقة أمنية عازلة لتأمين المستوطنات وضمان حرية تحرك الجيش داخل القطاع.

وحسب ما أورده المراسل العسكري يوسي يهوشع، فقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على العملية اسم "عربات جدعون 2"، باعتبارها امتداداً لعملية "عربات جدعون" التي نُفذت في مايو/أيار الماضي، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على المقاومة أو استعادة الأسرى بالقوة.

موقف نتنياهو وكاتس و"حبل نجاة" سموتريتش

تباينت مواقف قادة الحكومة الإسرائيلية إزاء مقترحات الوسطاء الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، في ظل تصاعد الضغوط الميدانية والسياسية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن موافقة حماس على المقترحات جاءت نتيجة "تعرضها لضغط هائل"، فيما زعم وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الحركة أبدت استعدادها لأول مرة منذ أسابيع لمناقشة صفقة تبادل الأسرى "خشية من نية إسرائيل احتلال مدينة غزة".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن دبلوماسيين قولهم إن حماس قبلت العرض بهدف منع الجيش من التوغل في القطاع.

في المقابل، اتخذ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش موقفاً معارضاً، معتبراً أن حماس "تحت ضغط شديد وتبحث عن حبل نجاة"، داعياً إلى الاستمرار في العملية العسكرية "حتى استعادة جميع الرهائن".

أما وزير الأمن الداخلي وزعيم حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، فهدد بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال أقدمت على إبرام اتفاق مع حماس.

خطة عربات جدعون 2

تشمل الخطة مراحل متعددة تبدأ بإقامة مراكز تجميع سكنية مؤقتة مزودة وفق ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بالخيام والمياه والعيادات والمساعدات الغذائية، وتشمل الخطة إخلاء واسعاً لما يقدر بين 900 ألف ومليون مدني فلسطيني.

وتحتاج عملية الإخلاء وفق التقديرات التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو أسبوعين تقريباً، وفي المرحلة الثانية يتم تطويق مدينة غزة بالكامل وعزلها عن كل المناطق المحيطة.

ولاحقاً سيبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام واحتلال تدريجي لمدينة غزة، إذ يتوقع أن تدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متدرج مدعوم بغارات جوية مكثفة تهدف إلى السيطرة الكاملة مع التركيز على فرض ضغوط إنسانية على النازحين.

تشمل خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة عدة مراحل سيكون العبء الأكبر فيها وفق المصادر الإسرائيلية على قوات الجيش النظامي، إذ ستشارك 5 فرق عسكرية بما في ذلك 12 فريق قتالي.

فيما سيجري تجنيد عدد أكبر من جنود الاحتياط في ظل معاناة وحدات الاحتياط بسبب ارتفاع أعداد المتهربين من الخدمة وخاصة من فئة الحريديدم.

وصادقت لجنة بالكنيست الإسرائيلي على تمديد الأمر 8 الخاص باستدعاء جنود الاحتياط، وسيكون الأمر 8 ساري المفعول حتى 4 سبتمبر/أيلول المقبل، وصوّت لصالحه 8 أعضاء في لجنة الخارجية والأمن بينما عارضه 7.