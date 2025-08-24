وشهد اليوم الثالث من المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل التي ناقشت قضايا محورية، أبرزها واجبات الدول الإسلامية تجاه غزة وجهود إعادة الإعمار ودور رجال الأعمال والإعلاميين في دعم مشاريع الإغاثة.

وشارك في الورش عدد من العلماء والمفكرين وممثلي الحكومات، الذين تبادلوا الآراء حول سبل دعم الشعب الفلسطيني في غزة، ومواجهة آثار العدوان المستمر.

وفي هذا السياق، عبّر الدكتور محيي الدين القره داغي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن تقديره للعلماء الذين حضروا من أكثر من أربعين دولة استجابةً لـ"واجب شرعي وإنساني"، مؤكداً أن نصرة غزة واجب لا يقبل التأجيل.

وخلال الجلسات، قرأ الدكتور همام سعيد، رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، بياناً أكد فيه أن غزة تتعرض لثلاثة أنواع من الحروب:

1. حرب القتل والتدمير التي تطول الإنسان والممتلكات والطبيعة.

2. حرب الحصار والتجويع التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

3. حرب الصمت والخذلان من العالمين العربي والإسلامي، ومن المجتمع الدولي.

وأوضح سعيد أن المؤتمر ينعقد في لحظة تاريخية حاسمة، تعكس اختباراً حقيقياً لمواقف العلماء والأمة جمعاء تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن ما يجري في غزة لا يُعد مجرد عدوان عسكري، بل يمثل تحدياً للعدالة والحرية والكرامة الإنسانية.