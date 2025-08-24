ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نص الرسالة عبر حسابها على منصة "إكس"، الذي يتابعه نحو 50 مليون شخص، إضافة إلى حسابها على "إنستغرام" الذي يتابعه 29.4 مليون مستخدم.

كما تناولت الرسالة في خبر على موقعها الإلكتروني تحت عنوان: "نداء من السيدة الأولى التركية إلى ميلانيا ترمب من أجل أطفال غزة"، مشيرة إلى اقتباس من الرسالة جاء فيه: "علينا أن نوحد أصواتنا وقوتنا ضد هذا الظلم".

من جانبها، ذكرت صحيفة "تليغراف" أن الهدف من الرسالة حث ميلانيا ترمب على المساهمة في جهود إحلال السلام في غزة.

أما وكالة "رويترز" فقد عنونت خبرها بـ"السيدة الأولى في تركيا تدعو ميلانيا ترمب للحديث عن غزة"، بينما نشرت مجلة "Le Point" الفرنسية تقريراً بعنوان: "يجب أن نوحّد أصواتنا: أمينة أردوغان تدعو ميلانيا ترمب لدعم أطفال غزة"، وأشارت إلى دعوة أردوغان نظيرتها الأمريكية إلى مخاطبة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بشأن أوضاع الأطفال في القطاع.

كما نشرت صحيفة "Le Figaro" تقريراً بعنوان: "بوصفي أماً وامرأة وإنسانة: أمينة أردوغان تدعو ميلانيا ترمب للدفاع عن حقوق أطفال غزة"، وسلطت الضوء على قول أردوغان: "لقد تأثرت بعمق كأم وامرأة وإنسانة بمشاعركم التي عبرتم عنها في رسالتكم إلى بوتين، وأتمنى أن تزرعوا نفس الأمل من أجل أطفال غزة المتعطشين للسلام والطمأنينة".

وفي السياق نفسه، أفادت قناة "NTV" الألمانية بأن عقيلة الرئيس التركي بعثت برسالة مؤثرة إلى ميلانيا ترمب، دعتها من خلالها إلى إظهار حسها الإنساني تجاه معاناة أطفال غزة.

وتناولت وسائل إعلام أوروبية أخرى، منها صحف وقنوات في بلغاريا واليونان وسويسرا وبلجيكا والتشيك، الرسالة بشكل موسع.