وقال زامير خلال زيارة لقاعدة سلاح البحرية في حيفا: "على الطاولة صفقة يجب أخذها الآن، والجيش وفّر الشروط لإتمامها، والقرار أصبح في يد نتنياهو"، مؤكداً أن "احتلال مدينة غزة قد يشكّل خطراً شديداً على حياة المحتجَزين".

يأتي ذلك وسط تصاعد ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين للمضيّ قدماً في إبرام صفقة تضمن الإفراج عن ذويهم، فيما أوعز نتنياهو يوم الخميس الماضي ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراحهم بالتوازي مع المضيّ بخطة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

ويُظهِر تصريح نتنياهو رغبته في صفقة بشروط جديدة، في وقت ينتظر فيه الوسطاء ردّاً رسميّاً منه على مقترح أمريكي أعلنت حركة حماس موافقتها عليه مؤخراً، تطابق في معظمه مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقاً.

ورغم معارضته أكثر من مرة سابقاً المضي بخطة احتلال غزة خشية على جنوده، زعم زامير أنّ "الجيش قادر على احتلال غزة، لكن العملية قد تشكّل خطراً شديداً على حياة المحتجزين"، وفق القناة 12 العبرية.

وبحسب القناة ذاتها، رحّبَت عائلات الأسرى في غزة بتصريحات زامير، وقالت في بيان: "رئيس الأركان يعكس مطلب غالبية الشعب الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق شامل يعيد 50 أسيراً وأسيرة ويُنهي الحرب".

وتقدّر إسرائيل أن لدى حماس 50 أسيراً، 20 منهم أحياء، فيما تحتجز في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، وسط اتهامات حقوقية بتعريضهم للتعذيب والإهمال الطبي.