ويأتي هذا التصريح تزامناً مع تصعيد عسكري إسرائيلي في شمال قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال نسف مناطق كاملة في مدينة غزة، وألقى منشورات عبر طائرات مسيّرة تطالب سكان أحياء في المدينة بإخلاء منازلهم والتوجه جنوباً، في إطار خطة معلنة للسيطرة الكاملة على القطاع.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن تهديدات الاجتياح الإسرائيلي لمدينة غزة تنذر بتفاقم الكارثة الإنسانية التي تطال أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.

ولفت إلى أن الاحتلال، رغم إعلانه السماح بدخول مستلزمات الإيواء، لم يسمح سوى بإدخال نحو 10 آلاف خيمة، وهو ما يمثل 4% فقط من إجمالي الحاجة التي تُقدَّر بـ250 ألف خيمة وكرفان، معتبراً ذلك مؤشراً على مماطلة متعمدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأكد المكتب عدم وجود أي خيام أو مواد إيواء حالياً عند المعابر بسبب التعقيدات التي يفرضها الاحتلال على عمل المنظمات الدولية، ما يزيد من معاناة مئات الآلاف من النازحين. كما أشار إلى غياب المناطق الآمنة في الجنوب، نظراً إلى سيطرة جيش الاحتلال على ما يقارب 77% من مساحة القطاع، ما يجعل أي عملية نزوح جديدة خطراً على حياة المدنيين.

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إنه صدّق على خطط الجيش الرامية إلى احتلال غزة بالكامل، متوعداً باستخدام نيران مكثفة وتهجير السكان، ومهدداً بتحويل المدينة إلى ما يشبه مصير رفح وبيت حانون، اللتين تعرضتا لدمار واسع خلال الأشهر الماضية.

خطة إسرائيلية لتوسيع السيطرة واتهامات بتعطيل المساعدات

حمل مكتب الإعلام الحكومي بغزة الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة عن ما وصفها بـ"الجريمة المستمرة"، مطالباً بتحرك دولي عاجل وفعّال لوقف خطة احتلال مدينة غزة، والسماح الفوري بإدخال مستلزمات الإيواء دون شروط أو قيود.