وأعرب ترمب، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، عن حزنه العميق على رحيل كيرك. وقال: "لقد رحل العظيم، بل الأسطوري، تشارلي كيرك. لم يفهم أحد أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة أكثر منه.. كان محبوباً من الجميع".

وقدم ترمب تعازيه لعائلته، وأضاف: "تشارلي، نحبك"، كما أمر بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض والمباني الفيدرالية حتى الأحد حداداً على مقتله

من جانبه، انضمّ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى سياسيين آخرين كثيرين في إدانة عملية اغتيال كيرك. وشدد بايدن على أنّ "هذا النوع من العنف يجب أن ينتهي حالاً". وقال إنّ "هذا النوع من العنف لا مكان له في بلدنا ويجب أن ينتهي حالاً. أنا وجيل نصلّي من أجل عائلة تشارلي كيرك وأحبّائه".

وفي وقت سابق، تعرض كيرك، لإطلاق نار خلال مشاركته في فعالية بولاية يوتا. وأصيب كيرك، المعروف بتأييده لترمب، برصاصة مجهولة المصدر في أثناء إلقائه خطاباً في فعالية بجامعة يوتا فالي.