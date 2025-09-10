وأعرب ترمب، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، عن حزنه العميق على رحيل كيرك. وقال: "لقد رحل العظيم، بل الأسطوري، تشارلي كيرك. لم يفهم أحد أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة أكثر منه.. كان محبوباً من الجميع".
وقدم ترمب تعازيه لعائلته، وأضاف: "تشارلي، نحبك"، كما أمر بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض والمباني الفيدرالية حتى الأحد حداداً على مقتله
من جانبه، انضمّ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى سياسيين آخرين كثيرين في إدانة عملية اغتيال كيرك. وشدد بايدن على أنّ "هذا النوع من العنف يجب أن ينتهي حالاً". وقال إنّ "هذا النوع من العنف لا مكان له في بلدنا ويجب أن ينتهي حالاً. أنا وجيل نصلّي من أجل عائلة تشارلي كيرك وأحبّائه".
وفي وقت سابق، تعرض كيرك، لإطلاق نار خلال مشاركته في فعالية بولاية يوتا. وأصيب كيرك، المعروف بتأييده لترمب، برصاصة مجهولة المصدر في أثناء إلقائه خطاباً في فعالية بجامعة يوتا فالي.
وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أنّ السلطات الأمريكية وقفت المشتبه به في عملية اغتيال كيرك. وقال باتيل عبر منصة إكس إنّ "المشتبه به في إطلاق النار المروّع الذي أودى بحياة تشارلي كيرك اليوم هو قيد الاحتجاز. سنوافيكم بمعلومات إضافية حالما يمكننا ذلك".
وفجر الخميس، أعلن مدير FBI إطلاق سراح الموقوف بشبهة اغتيال كيرك.
وكيرك، مؤسس منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية" وهي منظمة غير ربحية، ولديه 5.2 مليون متابع على منصة "إكس"، و7.3 مليون متابع على "تيك توك".