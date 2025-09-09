سياسة
1 دقيقة قراءة
محتجزة منذ عام 2023.. العراق يفرج عن مواطنة إسرائيلية-روسية بشرط "تجنيبه أي صراعات"
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، "إطلاق سراح المواطنة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف”.
المواطنة الإسرائيلية - الروسية إليزابيث تسوركوف / AFP
9 سبتمبر 2025

وأكد السوداني أن بلاده لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة، ولن تسمح لأحد بالإساءة إلى سمعتها.

من جانبه، قال مصدر في فصيل كتائب حزب الله، لوكالة الصحافة الفرنسية، مساء الثلاثاء، إن الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف التي كانت محتجزة في العراق منذ عام 2023، جرى بشرط "تجنيب البلاد أي صراعات".

وبينما لم يتبنّ الفصيل احتجاز تسوركوف، قال المصدر: "العملية التي جرت هي إطلاق سراح وليست تحريراً، ولم تجرِ أي عملية عسكرية لتحريرها إنما أُفرج عنها وفق شروط؛ أبرزها أنها تمهيد لانسحاب القوات الأمريكية دون قتال وتجنيب العراق أي صراعات وقتال".

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية خبر الإفراج عن تسوركوف، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الثلاثاء إطلاق سراحها، ليؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، النبأ لاحقاً، قائلاً: "بفضل العمل الجماعي الذي استمر شهوراً طويلة، وبعد جهود جبارة، تمكنَّا من تأمين إطلاق سراحها".

وقالت وسائل إعلام عبرية: “إنه لم يُدفَع أي مقابل للإفراج عن تسوركوف”، في إشارةٍ إلى أنها لم تحرَّر بعملية عسكرية، بل أفرج عنها العراق.

