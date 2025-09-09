وأكد السوداني أن بلاده لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة، ولن تسمح لأحد بالإساءة إلى سمعتها.

من جانبه، قال مصدر في فصيل كتائب حزب الله، لوكالة الصحافة الفرنسية، مساء الثلاثاء، إن الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف التي كانت محتجزة في العراق منذ عام 2023، جرى بشرط "تجنيب البلاد أي صراعات".

وبينما لم يتبنّ الفصيل احتجاز تسوركوف، قال المصدر: "العملية التي جرت هي إطلاق سراح وليست تحريراً، ولم تجرِ أي عملية عسكرية لتحريرها إنما أُفرج عنها وفق شروط؛ أبرزها أنها تمهيد لانسحاب القوات الأمريكية دون قتال وتجنيب العراق أي صراعات وقتال".