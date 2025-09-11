وأسفرت الحادثة عن اشتعال النيران في عدة مركبات كانت قريبة من موقع الانفجار، قرب الحدود الفاصلة بين منطقة إيستابالابا في العاصمة وبلدة تشالكو في ولاية مكسيكو المجاورة.

وأظهرت لقطات التقطتها طائرات مسيّرة حجم الدمار، حيث ظهر رجال الإطفاء وهم يكافحون ألسنة اللهب وسط بقايا الشاحنة والمركبات المحترقة.

وأعلنت كلارا بروجادارئيسة بلدية مكسيكو سيتي، عبر حسابها على منصة إكس، أن عدد المصابين بلغ 70 شخصاً، فيما تأكدَت وفاة ثلاثة آخرين، مشيرة إلى نشر قائمة أولية بأسماء المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفيات، على أن تُحدَّث القائمة لاحقاً وفق التقييمات الطبية الجارية.