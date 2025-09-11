العالم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 70 بانفجار شاحنة غاز في مكسيكو سيتي
لقي ثلاثة أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأُصيب نحو 70 آخرين، إثر انقلاب شاحنة صهريج محملة بغاز البترول المسال أمس الأربعاء، واندلاع حريق أعقبه انفجار على طريق سريع في جنوب شرق العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.
انفجار شاحنة غاز في مكسيكو / AP
وأسفرت الحادثة عن اشتعال النيران في عدة مركبات كانت قريبة من موقع الانفجار، قرب الحدود الفاصلة بين منطقة إيستابالابا في العاصمة وبلدة تشالكو في ولاية مكسيكو المجاورة.

وأظهرت لقطات التقطتها طائرات مسيّرة حجم الدمار، حيث ظهر رجال الإطفاء وهم يكافحون ألسنة اللهب وسط بقايا الشاحنة والمركبات المحترقة.

وأعلنت كلارا بروجادارئيسة بلدية مكسيكو سيتي، عبر حسابها على منصة إكس، أن عدد المصابين بلغ 70 شخصاً، فيما تأكدَت وفاة ثلاثة آخرين، مشيرة إلى نشر قائمة أولية بأسماء المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفيات، على أن تُحدَّث القائمة لاحقاً وفق التقييمات الطبية الجارية.

من جهتها قالت ميريام أورزوا، الأمينة العامة لإدارة المخاطر والحماية المدنية، إنّ كثيراً من الجرحى أصيب بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة.

على جانب آخَر أكدت إدارة الإطفاء في مكسيكو سيتي أن الحريق أُخمدَ بالكامل داخل الشاحنة المقلوبة وفي محيطها. وتُعَدّ هذه الحادثة الثانية من نوعها على الطرق السريعة في المكسيك خلال الأسبوع الجاري.

مصدر:TRT ARABI
