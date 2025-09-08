وقال ترمب في حديثه للصحفيين لدى عودته من حضور نهائي بطولة أبطال أمريكا المفتوحة للتنس في مدينة نيويورك، إنّ "قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة يومَي الاثنين والثلاثاء لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية"، منوهاً بأنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً.

وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي بالانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، في إشارة إلى ميله إلى تشديد العقوبات على موسكو أو مشتري النفط الروسي، بسبب غضبه من استمرار الحرب في أوكرانيا.

وتشير أحدث تعليقاته إلى اتخاذه موقفا أكثر صرامة، لكن ترمب لم يؤكد التزامه مثل هذا القرار ولم يفصح عما قد تنطوي عليه هذه المرحلة الثانية.

وعندما سأله أحد المراسلين في البيت الأبيض عما إذا كان مستعداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، أجاب ترمب: "نعم، أنا كذلك".

ويشعر ترمب بالإحباط لعجزه عن وقف القتال في أوكرانيا بعد أن توقع في البداية أنه سيتمكن من إنهاء الحرب سريعاً عند توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنّ "الضغط الاقتصادي الإضافي من الولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا".