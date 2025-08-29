تركيا
تركيا تطلق كتاب "من الجذور إلى الآفاق" لتوثيق قصة صعود صناعتها الدفاعية
شهدت إسطنبول اليوم الجمعة فعالية إطلاق كتاب "من الجذور إلى الآفاق: قصة صعود الصناعات الدفاعية التركية"، بتنظيم من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وجاء الحفل مصحوباً بندوة خاصة شارك فيها رئيس الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، إضافة إلى عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص، وحضور لافت من الإعلاميين المحليين والدوليين.

وفي تصريحات له عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن تركيا تكتب "قصة نجاح كبرى" في مجال الصناعات الدفاعية، مستلهمة قوتها من تاريخها العريق، وماضية بخطوات واثقة نحو المستقبل.

وأضاف أن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بأن منتجات الدفاع التركية "تترك بصمتها في الأسواق العالمية" تعكس حجم النقلة النوعية التي حققتها البلاد في هذا المجال.

وأشار دوران إلى أن "قرن تركيا" يجد أحد أبرز تجلياته في مجال الصناعات الدفاعية، إذ تحولت الرؤية القائمة على مبدأ "سنأخذ زمام الأمور بأيدينا" إلى إنجازات وطنية ملموسة، باتت تمثل مصدر فخر للبلاد وعنوانًا لقوتها المتصاعدة.

كما وجّه شكره إلى جميع المشاركين في الفعالية، من مسؤولين وخبراء وممثلين عن المؤسسات، متمنيًا أن يسهم الكتاب الجديد والندوة المصاحبة له في إبراز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الصناعات الدفاعية التركية على الصعيدين الوطني والدولي.

