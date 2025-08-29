وجاء الحفل مصحوباً بندوة خاصة شارك فيها رئيس الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، إضافة إلى عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص، وحضور لافت من الإعلاميين المحليين والدوليين.

وفي تصريحات له عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن تركيا تكتب "قصة نجاح كبرى" في مجال الصناعات الدفاعية، مستلهمة قوتها من تاريخها العريق، وماضية بخطوات واثقة نحو المستقبل.

وأضاف أن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بأن منتجات الدفاع التركية "تترك بصمتها في الأسواق العالمية" تعكس حجم النقلة النوعية التي حققتها البلاد في هذا المجال.