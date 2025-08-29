تركيا
فيدان يؤكد أن تركيا قد قطعت التجارة مع إسرائيل
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن تركيا "قطعت تجارتها بالكامل مع إسرائيل ولا تسمح للسفن التركية بالتوجه إلى المواني الإسرائيلية ولا للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالها الجوي".
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / AA
29 أغسطس 2025

وأكد فيدان في كلمة، الجمعة، خلال جلسة طارئة للبرلمان التركي عقدت لمناقشة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، على أن مقاومة الفلسطينيين ضد إسرائيل ستغير مجرى التاريخ و"ستهز أركان نظام مهترئ".

وأوضح فيدان أن إسرائيل تضرب القيم الإنسانية الأساسية بعرض الحائط عبر ارتكابها جريمة إبادة جماعية في غزة منذ عامين أمام أعين العالم.

وشدد على أن مقاومة الفلسطينيين ضد إسرائيل "ستغير مجرى التاريخ وستكون رمزاً للمضطهدين وستهز أركان نظام مهترئ".

وأشار إلى أن الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بغزة "سُجلت كواحدة من أظلم الصفحات في تاريخ البشرية". وتابع: "نعارض خطة تهجير الفلسطينيين من غزة أياً كان من يطرحها فهي باطلة بالنسبة إلينا".

وتطرق الوزير فيدان إلى الإجراءات التي اتخذتها تركيا ضد إسرائيل. وقال بهذا الصدد: "قطعنا تجارتنا بالكامل مع إسرائيل ولا نسمح للسفن التركية بالتوجه إلى المواني الإسرائيلية ولا للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالنا الجوي".

