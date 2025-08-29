وأكد فيدان في كلمة، الجمعة، خلال جلسة طارئة للبرلمان التركي عقدت لمناقشة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، على أن مقاومة الفلسطينيين ضد إسرائيل ستغير مجرى التاريخ و"ستهز أركان نظام مهترئ".

وأوضح فيدان أن إسرائيل تضرب القيم الإنسانية الأساسية بعرض الحائط عبر ارتكابها جريمة إبادة جماعية في غزة منذ عامين أمام أعين العالم.

وشدد على أن مقاومة الفلسطينيين ضد إسرائيل "ستغير مجرى التاريخ وستكون رمزاً للمضطهدين وستهز أركان نظام مهترئ".