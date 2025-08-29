يُعَدّ "الهجوم الكبير" إحدى أهمّ المعارك التي شكّلَت نقطة تحوُّل في تاريخ الأمة التركية وحرب الاستقلال (1919-1923)، بفضل الجهود التي قدّمها القائد المؤسس مصطفى كمال أتاتورك ورفقاء السلاح، من أجل تحرير تركيا وبناء جمهوريتها الحديثة.

ووفق مراجع تاريخية، بدأت دول الحلفاء عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى، احتلال الأناضول تحت ذرائع مختلفة بناءً على أحكام اتفاقية هدنة مودروس، فيما عاشت الأمة التركية لحظات عصيبة بعد أن وضع الحلفاء يدهم على ذخائر الجيش العثماني.

وفي كتابها "امتحان الأتراك بالنار"، تقول الأكاديمية التركية خالدة أديب أديوار إنه بعد دخول قوات الحلفاء إسطنبول، احتلّت فرنسا أضنة، وبريطانيا أورفة ومرعش وصامسون، واحتلت إيطاليا أنطاليا والجنوب الغربي للأناضول، كما سمح الحلفاء لجيش اليونان بدخول إزمير عام 1919.

لم تستسلم الأمة التركية للاحتلال آنذاك، وأطلقت حركتها الوطنية بحسّ ومسؤولية عاليين للنهوض وإعادة بناء البلد، بعد تدمير شبه كامل خلال سنوات الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

وعقب افتتاح الجمعية الوطنية التركية (البرلمان) عام 1920، ركّزَت قوات الاحتلال كل سياساتها على قمع الحركة الوطنية التي قادها مصطفى كمال باشا (أتاتورك) ورفاقه، وخاصة على الجبهة الغربية.

في تلك الأثناء بدأت قوات الحركة الوطنية التركية عام 1921 التحرك ضدّ القوات اليونانية التي احتلت جميع المناطق الممتدة من إزمير إلى قضاء بولاتلي الذي يبعد عن أنقرة (مقرّ قيادة قوات الحركة الوطنية) نحو 76 كيلومتراً.

وسطرت القوات التركية ملحمة مهيبة دخلت التاريخ العسكري العالمي من خلال معركة "جناق قلعة" ضدّ قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى.

وبعد سنوات شنّت القوات التركية بقيادة مصطفى كمال معركة "الهجوم الكبير" في 26 أغسطس/آب 1922 ضدّ القوات اليونانية، ودارت بين الجانبين معارك قرب أنقرة (قرب نهر سقاريا)، أجبرت القوات المعادية على التراجع يوم 30 من الشهر ذاته.

26 أغسطس/آب.. المعركة

باتخاذ مواقعهم على تلة قوجه تبه بولاية أفيون قره حصار (وسط)، أدار المعركة القائد العام للقوات المسلحة التابعة للحركة الوطنية مصطفى كمال، ورئيس أركان القوات فوزي باشا (جقمق)، وقائد الجبهة الغربية عصمت باشا (إينونو)، صباح يوم 26 أغسطس/آب 1922.

ومع أولى دقائق بزوغ الفجر، بدأت المعركة إطلاق نيران المدفعية، أعقبها هجوم قوات الحركة الوطنية التركية على القوات المعادية واستعادة نقاط استراتيجية، أبرزها تلال "طنازتبه" و"بيلان تبه" وموقع "قلعه جك سوريسي".