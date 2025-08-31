وقال مسؤولون محليون اليوم الاثنين إن هناك مخاوف من وفاة المئات بعد زلزال بلغت شدته ست درجات هز شرق أفغانستان وقع في منطقة جبلية قرب الحدود مع باكستان.
وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) إن زلزالاً قوته ست درجات هز منطقة جنوب شرق أفغانستان أمس الأحد، وذكر أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.
بدورها ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات، ووقع على بُعد 27 كيلومتراً شمال شرقيّ جلال آباد، بالقرب من الحدود الباكستانية.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الزلزال هز المباني من كابل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد الواقعة على مسافة نحو 370 كيلومتراً لثوانٍ.
وتتعرض أفغانستان للزلازل متكررة، خصوصاً في سلسلة جبال هندوكوش قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.
كما ضربت فيضانات ولاية ننغرهار ليل الجمعة-السبت، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وتدمير محاصيل وممتلكات، بحسب السلطات المحلية.