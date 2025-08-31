العالم
1 دقيقة قراءة
مقتل 250 شخصاً جراء زلزال بقوة 6 درجات ضرب شرقي أفغانستان
أعلنت وكالة أنباء بختر الأفغانية الرسمية الاثنين، مقتل 250 شخصاً على الأقل وإصابة مئات آخرين جراء زلزال بقوة 6 درجات ضرب الأحد إقليم ننغرهار شرقي البلاد.
مقتل 250 شخصاً جراء زلزال بقوة 6 درجات ضرب شرقي أفغانستان
زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرقي أفغانستان / AA
31 أغسطس 2025

وقال مسؤولون محليون اليوم الاثنين إن هناك مخاوف من وفاة المئات بعد زلزال بلغت شدته ست درجات هز شرق أفغانستان وقع في منطقة جبلية قرب الحدود مع باكستان.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) إن زلزالاً قوته ست درجات هز منطقة جنوب شرق أفغانستان أمس الأحد، وذكر أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

بدورها ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات، ووقع على بُعد 27 كيلومتراً شمال شرقيّ جلال آباد، بالقرب من الحدود الباكستانية.

اختيارات المحرر

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الزلزال هز المباني من كابل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد الواقعة على مسافة نحو 370 كيلومتراً لثوانٍ.

وتتعرض أفغانستان للزلازل متكررة، خصوصاً في سلسلة جبال هندوكوش قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

كما ضربت فيضانات ولاية ننغرهار ليل الجمعة-السبت، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وتدمير محاصيل وممتلكات، بحسب السلطات المحلية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us