وقال مسؤولون محليون اليوم الاثنين إن هناك مخاوف من وفاة المئات بعد زلزال بلغت شدته ست درجات هز شرق أفغانستان وقع في منطقة جبلية قرب الحدود مع باكستان.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) إن زلزالاً قوته ست درجات هز منطقة جنوب شرق أفغانستان أمس الأحد، وذكر أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

بدورها ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات، ووقع على بُعد 27 كيلومتراً شمال شرقيّ جلال آباد، بالقرب من الحدود الباكستانية.