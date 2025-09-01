وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين لم تسمّهم، أن القيود تتجاوز ما أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق على القادمين من غزة، إذ ستمنع الفلسطينيين من السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض تلقِّي العلاج الطبي والالتحاق بالجامعات ورحلات العمل.

وأضافت أن الإجراء الجديد “أوسع من القيود التي كانت أعلنتها واشنطن مؤخراً على تأشيرات القادمين من غزة”، إذ أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.