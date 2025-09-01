الحرب على غزة
الولايات المتحدة تعلّق الموافقة على إصدار التأشيرات لحملة الجواز الفلسطيني
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأحد، أن الولايات المتحدة علّقت الموافقة على معظم التأشيرات لجميع من يحملون جواز سفر فلسطينياً.
نيويورك تايمز عن مسؤولين: الولايات المتحدة تعلّق منح التأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية / Reuters
1 سبتمبر 2025

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين لم تسمّهم، أن القيود تتجاوز ما أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق على القادمين من غزة، إذ ستمنع الفلسطينيين من السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض تلقِّي العلاج الطبي والالتحاق بالجامعات ورحلات العمل.

وأضافت أن الإجراء الجديد “أوسع من القيود التي كانت أعلنتها واشنطن مؤخراً على تأشيرات القادمين من غزة”، إذ أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وبحسب برقية رسمية صادرة في 18 أغسطس/آب من مقرّ الخارجية الأمريكية إلى جميع السفارات والقنصليات، فإن القيود تشمل فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة ومن أبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج، وتمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة بمختلف أنواع التأشيرات غير المهاجرة.

ولم يتضح الدافع المباشر وراء هذه الخطوة، لكنها تزامنت مع إعلان عدد من حلفاء واشنطن نيّتهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة، وهو مسار تعارضه إسرائيل بشدة وتدعمه أطراف داخل الإدارة الأمريكية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

مصدر:TRT Arabi
