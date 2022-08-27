لقي المغني اللبناني جورج الراسي مصرعه فجر السبت جراء حادث مروري في منطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا.

وتحدثت مصادر إعلامية عن وفاة امرأة أيضاً كانت برفقته في السيارة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الراسي البالغ 39 عاماً "توفي إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادماً من الحدود السورية".

ولفت الدفاع المدني اللبناني في تغريدة على تويتر كشف فيها عن الحادث من دون تحديد هوية الضحيتين، إلى أن عناصره استعانوا "بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية" نظراً إلى "تضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث".

ونقلت الجثتان إلى المستشفى في بلدة تعنايل المجاورة.

وأظهرت صور نشرتها مواقع إلكترونية لبنانية سيارة سوداء متضررة بشكل كبير جراء الاصطدام بفاصل إسمنتي.

وأثار نبأ وفاة الراسي حزناً على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ عبّر مستخدمون عن أسفهم لموت المغني الشاب في سن مبكرة. كما نعى فنانون ومقربون وفاة الراسي.

وفي رصيد المغني الشاب ألبومات عدة منذ انطلاقته في أواسط تسعينيات القرن الماضي، وأغنيات كثيرة بلهجات مختلفة خصوصاً اللبنانية والمصرية، حقق بعضها انتشاراً في البلدان العربية.

ولفت الراسي انتباه الجمهور والنقاد الموسيقيين، خصوصاً بفعل تشابه صوته مع صوت المغني السوري الشهير جورج وسوف.