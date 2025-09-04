الصور التي تعود لمركز شمعون بيريز للأبحاث النووية في صحراء النقب قرب مدينة ديمونة، أثارت مجدداً تساؤلات بشأن طبيعة القدرات النووية الإسرائيلية، وسط تقديرات واسعة بأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك سلاحاً نووياً.

ويرى خبراء أن المنشأة قد تكون مفاعلاً نووياً جديداً قادراً على إنتاج البلوتونيوم ومواد أساسية أخرى لصناعة السلاح النووي، فيما رجّح آخرون أن يكون الموقع قيد التحضير لتجميع الأسلحة النووية.

ويعزو المحللون اختلاف التقديرات إلى أن البناء لا يزال في مراحله المبكرة، ما يصعّب الحسم بشأن طبيعته.

سبعة خبراء اطلعوا على الصور، ثلاثة منهم رأوا أن حجم الموقع ووجود عدة طوابق تحت الأرض يشيران إلى أنه مفاعل مياه ثقيلة جديد، فيما رأى أربعة آخرون أن المفاعل احتمال وارد، لكن لا يمكن استبعاد أن يكون منشأة للتجميع.

وقال جيفري لويس، الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار: "من المرجح أنه مفاعل... هذا الاستنتاج ظرفي لكنه منطقي، من الصعب تخيّل أنه شيء آخر".

يأتي الكشف عن هذه الأعمال في وقت حساس، إذ سبقه بشهرين قصف إسرائيلي-أمريكي مشترك استهدف مواقع نووية في إيران، من بينها مفاعل آراك للمياه الثقيلة، بذريعة مخاوف من استغلالها لصناعة قنبلة ذرية.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية، التي لا تؤكد ولا تنفي امتلاكها أسلحة نووية، التعليق على المعلومات. كما لم يرد البيت الأبيض، الحليف الأوثق لتل أبيب، على طلبات للتعليق.

بناء متواصل منذ سنوات

نشرت وكالة أسوشيتد برس عام 2021 صوراً أولية لأعمال حفر قرب مفاعل ديمونة النووي في صحراء النقب، أظهرت حفرة ضخمة بطول 150 متراً وعرض 60 متراً إلى جوار المفاعل القديم.

أما أحدث الصور، التي التقطتها شركة "بلانت لابز" في 5 يوليو/تموز 2025، فتُظهر تقدّماً لافتاً في البناء، يتضمن جدراناً خرسانية سميكة، وعدة طوابق تحت الأرض، ورافعات عملاقة في الموقع.