وفي كلمتها خلال الافتتاح، قالت المحاضِرة في القانون الدولي بجامعة "كِنت" شهد حموري، ، إن استقدام الشهود للإدلاء بشهاداتهم يمثل "واجباً أخلاقياً"، مشيرةً إلى الأبعاد التاريخية والاقتصادية والعسكرية والسياسية للإبادة الجماعية.

وأكدت أن "الإبادة المستمرة منذ نحو عامين في غزة جزء من مشروع استيطاني استعماري طويل الأمد"، مضيفةً: "اليوم نُحيي الديمقراطية، والعدالة، والإنسانية المشتركة، في لحظة تاريخية حاسمة".

وافقها في الرأي الصحفي الفلسطيني أبو بكر عابد، في أثناء شهادته في الجلسة، إذ قال إن "ما يجري في القطاع اليوم هو امتداد لعقدين من الحصار الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن الأوضاع كانت سيئة بالفعل قبل بدء الحرب في 2023.

وتحدث عابد عن معاناته مع سوء التغذية في أثناء وجوده في غزة قبل إجلائه إلى آيرلندا في فبراير/شباط 2025. كما أكد أن إسرائيل تستهدف الصحفيين بشكل متعمَّد، لافتاً إلى استشهاد أكثر من 250 منهم.

وانتقد في الوقت نفسه وسائل الإعلام الدولية لانحيازها إلى إسرائيل، موضحاً أن الصحفيين في غزة يعملون باستقلالية لنقل صوت الفلسطينيين.

كذلك قدّم الجراح البريطاني نِك ماينارد، العائد من رحلته الثالثة إلى غزة، شهادة قال فيها إن إسرائيل "تستهدف المستشفيات والعاملين الصحيين عمداً".

وأوضح ماينارد، وهو استشاري في مستشفى جامعة أكسفورد، أنه عمل في مستشفى ناصر خلال زيارته الأخيرة قبل أن يتعرض للقصف، مشيراً إلى أن أكثر من 450 من العاملين الصحيين جرى أسرهم، فيما استُشهد وأُصيب آخرون جراء الهجمات المستمرة.

"بريطانيا لا تقتلنا فقط بل ترفض إنقاذنا"

من جانبها، قالت الفلسطينية المشاركة في تأسيس "مشروع سمير" الإغاثي، هالة صباح، إن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة "منخفض للغاية"، مؤكدةً وفاة عديد من الأطفال بسبب نقص الدواء خلال الأشهر الأربعة الماضية التي شهدت حصاراً كاملاً.

وأضافت: "المساعدات تُدار بشكل متعمد من الاحتلال العسكري"، مشيرةً إلى أن المجاعة ما زالت قائمة. كما انتقدت بريطانيا على وجه الخصوص لاستقبالها عدداً قليلاً من أطفال غزة للعلاج مقارنةً بدول أوروبية أخرى، قائلة: "المملكة المتحدة لا تقتلنا فقط، بل ترفض إنقاذنا"، متهمةً إياها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.