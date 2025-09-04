ويواصل عمال الإنقاذ جهودهم لانتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الزلازل في أفغانستان خلال هذا الأسبوع، وسط تناقص الموارد المخصصة للغذاء والمأوى والأدوية، ما يزيد من هشاشة وضع الناجين الذين يواجهون وضعاً صعباً، وفق تحذيرات وكالات الإغاثة.

وأعلنت الحكومة الأفغانية أن عمليات البحث استمرت حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء في المناطق الجبلية الشرقية التي ضربها الزلزال، إذ جرى انتشال المزيد من الجثث، وبلغ عدد القتلى أكثر من 1457 شخصاً، مع عدم دقة الإحصائيات حتى الآن.

وفي تطور جديد، ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر شرق أفغانستان بالقرب من مدينة جلال آباد، صباح الخميس، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما أثار مخاوف الناجين الذين لا يزالون ينتظرون المساعدات.

وكان مركز الزلزال على عمق 13 كيلومتراً بالقرب من جلال آباد في إقليم ننجارهار، ويأتي هذا الزلزال بعد أيام من الزلزال المميت في إقليم كونار.

وأدى الزلزال الأول، الذي بلغت قوته ست درجات ويُعد من أعنف الزلازل في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة، إلى أضرار واسعة في إقليمي كونار وننكرهار يوم الأحد، ووقع على عمق ضحل يبلغ عشرة كيلومترات.