سياسة
1 دقيقة قراءة
رداً على اتهامات ترمب.. الصين: دعوتنا لبوتين وكيم في عيد النصر لا تستهدف أي طرف آخر
أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس أن بكين لا تستهدف أي طرف ثالث في أثناء تطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى، رداً على تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الصين وروسيا وكوريا الشمالية تتآمر ضد الولايات المتحدة.
رداً على اتهامات ترمب.. الصين: دعوتنا لبوتين وكيم في عيد النصر لا تستهدف أي طرف آخر
الصين ترد على اتهامات ترمب بالتآمر مع روسيا وكوريا الشمالية ضد أمريكا / AP
4 سبتمبر 2025

وفي منشور موجه إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي بالتزامن مع انطلاق عرض عسكري ضخم في بكين أمس الأربعاء، سلط ترمب الضوء على الدور الأمريكي في مساعدة الصين لضمان حريتها خلال الحرب العالمية الثانية.

وكتب ترمب: "أرجو إبلاغ تحياتي الحارة لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، بينما تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

وأمس الأربعاء، استضاف الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكبر عرض عسكري في تاريخ بلاده بمناسبة الذكرى الثمانين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، محذراً من أن العالم يواجه خياراً مصيرياً بين "السلام أو الحرب".

اختيارات المحرر

وشهد العرض العسكري استعراضاً لقدرات الصين الدفاعية شمل صواريخ ودبابات وطائرات مسيرة وطائرات حربية حلّقت في تشكيلات متقنة، وانتهى بإطلاق 80 ألف حمامة سلام وبالونات ملونة.

وفي وقت سابق من الأسبوع نفسه، عرض شي جين بينغ رؤيته لنظام عالمي جديد خلال قمة أمنية إقليمية، داعياً إلى الوحدة ضد "الهيمنة وسياسة القوة"، في انتقاد غير مباشر للولايات المتحدة.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us