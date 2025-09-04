وفي منشور موجه إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي بالتزامن مع انطلاق عرض عسكري ضخم في بكين أمس الأربعاء، سلط ترمب الضوء على الدور الأمريكي في مساعدة الصين لضمان حريتها خلال الحرب العالمية الثانية.
وكتب ترمب: "أرجو إبلاغ تحياتي الحارة لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، بينما تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية".
وأمس الأربعاء، استضاف الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكبر عرض عسكري في تاريخ بلاده بمناسبة الذكرى الثمانين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، محذراً من أن العالم يواجه خياراً مصيرياً بين "السلام أو الحرب".
وشهد العرض العسكري استعراضاً لقدرات الصين الدفاعية شمل صواريخ ودبابات وطائرات مسيرة وطائرات حربية حلّقت في تشكيلات متقنة، وانتهى بإطلاق 80 ألف حمامة سلام وبالونات ملونة.
وفي وقت سابق من الأسبوع نفسه، عرض شي جين بينغ رؤيته لنظام عالمي جديد خلال قمة أمنية إقليمية، داعياً إلى الوحدة ضد "الهيمنة وسياسة القوة"، في انتقاد غير مباشر للولايات المتحدة.