أعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء أنه منع تشغيل أسطول مروحياته من طراز "شينوك" (CH-47 Chinook)، والمكون من نحو 400 مروحية، بعد عدة حرائق في محركات بعضها. فيما قالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي سينثيا سميث: "حدّد الجيش سبب تسريبات الوقود التي أدت إلى عدد قليل من حرائق المحركات في عدد محدود من مروحيات CH-47، ويتخذ حاليّاً إجراءات لحلّ المشكلة".

وحسب بيان الجيش، "فإنه على الرغم من عدم وقوع قتلى أو إصابات، وقف الجيش مؤقتاً أسطول CH-47 لتوخي الحذر حتى اكتمال الإجراءات التصحيحية".

ويذكر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونحو عشرين دولة أخرى يستخدمون مروحيات شينوك التي تصنّعها شركة "بوينغ"، والتي يمكنها نقل حمولات ثقيلة وتستخدم في مهامّ الإغاثة في حالات الكوارث، إلى جانب كونها مسلّحة بما يكفي لاستخدامها في حالات القتال.

بوينغ تنقل التصميم من الورق إلى الواقع

تعد "شينوك" (CH-47 Chinook) بمثابة طائرة مروحية ترادفية دوارة صممتها وطورتها شركة Vertol الأمريكية للطائرات العمودية في عام 1957 وصُنعت بواسطة Boeing Vertol. جرى تصميم مروحية "شينوك" (Chinook) وإنتاجها في البداية بواسطة Boeing Vertol في أوائل الستينيات، فيما يجري الآن إنتاجها بواسطة Boeing Rotorcraft Systems.

وهي عبارة عن مروحية ثقيلة الرفع من بين أثقل طائرات الهليكوبتر الغربية التي تستخدم في عمليات النقل الجوي. فيما يرجع أصل اسمها شينوك، إلى سكان شينوك الأمريكيين الأصليين في ولاية أوريغون وواشنطن.

عند تقديمها للخدمة في عام 1962، كانت المروحية أسرع بكثير من طائرات الهليكوبتر الخدمية وطائرات الهليكوبتر الهجومية المعاصرة في الستينيات، ولا تزال واحدة من أسرع طائرات الهليكوبتر في العالم مخزون الولايات المتحدة. كما جرى تطوير إصدارات محسنة وأكثر قوة من Chinook منذ طرحها؛ كان CH-47D واحداً من أكثر المتغيرات الجوهرية التي جرى إنتاجها، والذي دخل الخدمة لأول مرة في عام 1982.

ولا تزال واحدة من الطائرات القليلة التي جرى تطويرها خلال أوائل الستينيات، إلى جانب طائرة الشحن Lockheed C-130 Hercules ذات الأجنحة الثابتة، والتي ظلت في كل من الإنتاج وخدمة الخطوط الأمامية لأكثر من 60 عاماً.

مواصفات المروحية

تتمثل أدوار المروحية الأساسية في نقل القوات والعتاد، فضلاً عن إعادة الإمداد في ساحة المعركة. فيما يبلغ عدد أفراد طاقم المروحية 3 أشخاص، هم: طيار ومساعده، بالإضافة لمهندس طيران. كما تتسع المروحية لنقل ما بين 33 و55 جندياً.

ويصل طول المروحية 30.1 متر، وارتفاعها 5.7 متر. وبينما تزن فارغة 10185 كجم، يزن وزنها محملة نحو 12100 كجم، ولديها منحدر تحميل واسع في الجزء الخلفي من جسم الطائرة وثلاثة خطافات خارجية للشحن. وبالنسبة للوزن الأعلى عند الإقلاع فإنه يصل إلى نحو 22680 كجم.

سرعتها القصوى تصل إلى نحو 170 عقدة (315 كم/ ساعة)، وأما سرعتها عند الانطلاق فهي 130 عقدة (240 كم/ ساعة). وبينما يصل مداها لنحو 741 كم، فإن سقف خدمتها يصل إلى 5640 متراً. وتحمل المروحية ما يصل إلى 3 مدافع رشاشة متوسطة الحجم مثبتة (1 على منحدر التحميل و2 عند نوافذ الكتف).

مع أكثر من 1200 جرى بناؤها حتى الآن، تم بيع Boeing CH-47 Chinook إلى 16 دولة. وإلى جانب استخدام النسخة العسكرية من المروحية، فقد استخدمها المشغلين المدنيون ليس فقط لنقل الركاب والبضائع، ولكن أيضاً في مكافحة الحرائق ودعم قطع الأشجار والبناء وصناعات استخراج النفط.

وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا قد أعلنت مطلع عام 2022 أنها ستشتري 60 من هذه المروحيات.

سجل حوادث حافل

في هذا القسم نستذكر أبرز حوادث مروحية "شينوك" وأكثرها دموية:

- فيتنام:

في مايو/أيار 1966، أسفر تحطم مروحية من طراز CH-47A في مقاطعة لامنج عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 20 شخصاً.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 1967، أسفر تحطم مروحية من الطراز نفسه جنوب فيتنام كانت تقل 30 شخصاً عن مقتل 8 من الذين كانوا على متنها.

وفي 6 مايو/أيار 1969، تحطمت طائرة من الطراز ذاته كانت تحمل 83 شخصاً على بعد 3 أميال جنوب غرب معسكر قاعدة فوك فون، جنوب فيتنام، ما أسفر عن مقتل 40 من الذين كانوا على متنها.

في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1971، تحطمت طائرة من طراز CH-47C تحمل خمسة من أفراد الطاقم و28 جندياً من الفرقة 101 المحمولة جواً في رحلة من دا نانغ إلى قاعدة فو باي القتالية بجنوب فيتنام، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

- ألمانيا:

في 18 أغسطس 1971، كانت مروحية من طراز CH-47A تنقل 33 جندياً من لواء المدفعية الميدانية 56 من مقر الكتيبة في لودفيغسبورغ إلى غرافنوهر للتدريب على إطلاق النار الحي. أدى فشل شفرة الدوار الخلفي إلى فصلها مما تسبب في أضرار هيكلية نتج عنها الاصطدام والانفجار الذي أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 37، بما في ذلك أربعة من أفراد الطاقم.

في 11 سبتمبر/أيلول 1982 في معرض جوي في مانهايم بألمانيا، تحطمت طائرة من طراز شينوك بالجيش الأمريكي كانت تحمل مظليين، ما أسفر عن مقتل 46 شخصاً.

- كندا:

في 18 أكتوبر 1974، جرى تخصيص سلسلة CH-47C الأمريكية 74-22058 لـ 147001 ولكن لم يجرِ تمييزها مطلقاً بالقوات الكندية. فقدت مروحية من طراز CH-47C أثناء رحلة التسليم من الولايات المتحدة إلى كندا بعد عطل في التروس في صندوق تروس التجميع الرئيسي، وأسفر الحادث عن خمس وفيات.

- بريطانيا:

في 6 نوفمبر 1986، تحطمت مروحية بريطانية دولية من طراز شينوك عند اقترابها من مطار سومبورغ بجزر شيتلاند، ما أدى إلى مقتل 45 شخصاً وانسحاب الطائرة من طراز شينوك من رحلات خدمة الطاقم في بحر الشمال.

في 2 يونيو/حزيران 1994، طارت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز CH-47 تحمل 25 بريطانياً وخبراء استخبارات عسكريين و 4 أفراد من أيرلندا الشمالية إلى أسكتلندا لحضور مؤتمر، تحطمت على متن السفينة Mull of Kintyre.

- الولايات المتحدة:

في 1 مارس/آذار 1991، قُتلت الرائد ماري تيريز روسي كايتون عندما تحطمت مروحيتها من طراز شينوك التابعة للجيش الأمريكي بعد اصطدامها ببرج ميكروويف خلال عاصفة ترابية. كانت أول امرأة أمريكية تطير في القتال أثناء عاصفة الصحراء في عام 1991.

في 22 فبراير/شباط 2002، تحطمت مروحية للقوات الخاصة للجيش الأمريكي MH-47E في البحر في الفلبين، مما أسفر عن مقتل جميع الجنود الأمريكيين العشرة الذين كانوا على متنها.

- اليونان:

في 11 سبتمبر/أيلول 2004 ، تحطمت طائرة تابعة للجيش اليوناني من طراز CH-47SD في البحر قبالة جبل آثوس. قُتل جميع الأشخاص الـ17 الذين كانوا على متنها، بمن فيهم أربعة شخصيات بارزة في الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بالإسكندرية.

أفغانستان:

في 6 أبريل/نيسان 2005، تحطمت مروحية من طراز CH-47D تخص الجيش الأمريكي المعروف أثناء عاصفة رملية بالقرب من غزنة، أفغانستان، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 18 شخصاً.

في 6 أغسطس/آب 2011، وقعت أكثر الأيام دموية للعمليات الخاصة في تاريخ الجيش الأمريكي. حيث تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز CH-47 في أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 38 فرداً كانوا على متنها.