وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، أن الزعيمين تناولا المساعي الرامية إلى تحقيق السلام بين باكو ويريفان، وأكدا على أهمية الحوار البنّاء، والثقة المتبادلة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وشدّد علييف وباشينيان على ضرورة الدعم الدولي لإحراز تقدم في مسار السلام والتطبيع، مشيدين بالزخم الإيجابي الذي تحقق في قمة البيت الأبيض مؤخراً، واتفقا على مواصلة التواصل والمباحثات خلال المرحلة المقبلة.
وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس/آذار 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.
وفي 8 أغسطس/آب الماضي وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إعلاناً مشتركاً باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.
