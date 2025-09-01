العالم
على هامش قمة شنغهاي.. علييف وباشينيان يبحثان جهود السلام بين أذربيجان وأرمينيا
بحث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، جهود إحلال السلام، وذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة تيانجين الصينية، على هامش قمة قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دورتها الـ25، والمنعقدة يومي الأحد والاثنين.
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على هامش اجتماع منظمة شنغهاي / AA
1 سبتمبر 2025

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، أن الزعيمين تناولا المساعي الرامية إلى تحقيق السلام بين باكو ويريفان، وأكدا على أهمية الحوار البنّاء، والثقة المتبادلة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وشدّد علييف وباشينيان على ضرورة الدعم الدولي لإحراز تقدم في مسار السلام والتطبيع، مشيدين بالزخم الإيجابي الذي تحقق في قمة البيت الأبيض مؤخراً، واتفقا على مواصلة التواصل والمباحثات خلال المرحلة المقبلة.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس/آذار 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إعلاناً مشتركاً باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

مصدر:TRT ARABI
