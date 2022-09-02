يعتبر شهر سبتمبر/أيلول أحد أكثر الشهور هدوءاً في منتجعات العطلات الصيفية بالعالم، وتركيا تحديداً؛ نظراً لانتهاء موسم الإجازات الصيفية وبدء دوام المدارس والجامعات. لذلك، يبرز شهر سبتمبر/أيلول دائماً كخيار مثالي لأولئك الذين لم يقضوا عطلة بحرية بعد أو الذين يرغبون في السباحة مرة أخيرة قبل نهاية الصيف.

في هذا التقرير ندرج 10 وجهات سياحية مميزة في تركيا حيث يمكنك السباحة في شهر سبتمبر/أيلول والتمتع بعطلة صيفية قبل قدوم فصل الخريف.

1- فتحية (Fethiye)

تتربع فتحية، التي تقع في ولاية موغلا، على رأس قائمة المناطق السياحية لقضاء الإجازة الصيفية في شهر سبتمبر/أيلول. ويعتبر البعض هذه الفترة من أفضل الأوقات للذهاب وزيارة فتحية، حيث الطبيعة الخضراء والأجواء الصيفية المعتدلة، فضلاً عن أن درجة حرارة مياه البحر في فتحية لا تزال عند مستويات يمكن للشخص السباحة والاستمتاع فيها؛ نظراً لأن المنطقة أقل ازدحاماً هذا الشهر.

فيما تعد شواطئ "أولودينيز" (Ölüdeniz) و"بيلجيكيز" (Belcekız) في فتحية، والتي تجذب انتباه العالم بطبيعتها وجمالها التاريخي، من بين أجمل الخيارات التي يمكن للمرء أن يختارها للسباحة.

2- آيفاليك (Ayvalık)

الاقتراح التالي هو آيفاليك، والذي يقدم عطلة أكثر هدوءاً وسلاماً مقارنة بالمناطق التي تملؤها منتجعات وفنادق العطلات الضخمة.

تكون مياه شاطئ "ألتينأولوك" (Altınoluk) وخليج "أورتونش" (Ortunç) مناسبة جداً للسباحة في سبتمبر/أيلول. أثناء وجودكم في آيفاليك، لا تنسوا الذهاب إلى جزيرة "جوندا" (Cunda) لتناول العشاء، وإلى "مائدة الشيطان" (Şeytan Sofrası) لمشاهدة غروب الشمس الرومانسي، بالإضافة إلى زيارة شوارع المنازل اليونانية القديمة للقيام برحلة إلى الماضي.

3- سيدا (Side)

يعتبر الخريف من أفضل الفصول لزيارة سيدا، التي تقع شرقي أنطاليا، حيث يكون البحر في أفضل وأجمل حلله. وبينما يمكن للزائر السباحة بشكل مريح في سيدا حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، تقدم فنادق ومنتجعات سيدا، ذات الأسعار المرتفعة بسبب شعبيتها في الصيف، أسعاراً مناسبة للميزانية في شهر سبتمبر/أيلول.

عند قضاء عطلتكم في سيدا عليكم بالتأكيد زيارة الأماكن التاريخية الشهيرة مثل "مدينة سيدا التاريخية" (Side Antik Kenti) و"مسرح أسبيندوس التاريخي" (Aspendos Antik Tiyatrosu). فيما تعد شواطئ "سيدا هالك" (Side Halk) و"سورغون هالك" (Sorgun Halk) و"كومكوي" (Kumköy) من بين أجمل خيارات السباحة في هذه المنطقة.

4 - كيمير (Kemer)

سيدا ليست المكان الوحيد للسباحة في أنطاليا. فهناك منطقة سياحية رائعة أخرى تجذب الكثير من الاهتمام خلال أشهر الصيف وبداية الخريف اسمها كيمير. فيما توفر المنطقة في سبتمبر/أيلول مزيجاً مميزاً يجمع المدينة والبحر بعيداً عن الزحام والضوضاء.

يعد شاطئ "أياشغا" (Ayışığı) الواقع في وسط كيمير والشاطئ العام القريب من ميناء كيمير من بين أجمل الأماكن للسباحة.

5- كاش (Kaş)

من الممكن قضاء عطلة أكثر هدوءاً وإمتاعاً في شهر سبتمبر/أيلول في منطقة كاش الواقعة بالجزء الغربي لمدينة أنطاليا، وهي واحدة من أكثر منتجعات العطلات تفضيلاً من قبل السياح المحليين والأجانب في الصيف بشواطئها الشهيرة. فيما يعتبر شاطئ "كابوتاش" (Kaputaş) من بين الشواطئ المشهورة عالمياً. بالإضافة إلى هذا الشاطئ الجميل، يُفضل أيضاً شواطئ مثل "باتارا" (Patara) و"أكتشاجيرم" (Akçagerme).

6- داتشا (Datça)

تعد داتشا، إحدى أفضل مواقع العطلات المثالية للاستمتاع بالخريف، مكاناً لطيفاً للغاية للاستمتاع بشهر سبتمبر/أيلول بهوائه الدافئ وبحره الصافي وأجوائه الهادئة.

يمكن للزائر استئجار سيارة من مطار دالامان للذهاب إلى داتشا. خيارات مثل خليج "كارجي" (Kargı) و"أوفابوكو" (Ovabükü) و"بالاموتبوك" (Palamutbükü) يمكن اعتبارها أماكن رائعة للسباحة في داتشا. في المساء، يمكن للزائر السباحة في شاطئ "كوملوك" (Kumluk) وتناول عشاء ممتع في الأماكن التي تضع طاولة على الشاطئ عند غروب الشمس.

7- تشيشمي (Çeşme)

بفضل بحرها شديد النقاء، يزداد الأهتمام بمنطقة تشيشمي كمنطقة سياحية أكثر فأكثر كل يوم. نظراً لوجود بعض أجمل شواطئ منطقة بحر إيجة داخل حدودها، تظل تشيشمي من أكثر الأماكن هدوءاً وبحرها لا يزال دافئاً في سبتمبر/أيلول.

يمكن للزائر السباحة في شاطئ "إليجا" (Ilıca) المشهور حول العالم برماله البيضاء، وفي شاطئ "ألتنكوم" (Altınkum) الذي يحظى بالتقدير لبحره الناعم، وفي خليج قرية "أيايورجي" (Ayayorgi) حيث يرغب أولئك الذين يذهلون بمياهه الفيروزية بالعودة مرات أخرى.

8- كارابورون (Karaburun)

إلى جانب تشيشمي، تعتبر منطقة كارابورون خيار آخر مناسب للسباحة في ولاية إزمير خلال شهر سبتمبر/أيلول. المنطقة التي تبهر زوارها بجمالها الطبيعي صغيرة جداً، لكنها بالمقابل تمتلك شواطئ خلابة للسباحة والاستمتاع بالطبيعة، مثل "موردوغان" (Mordoğan) و"ميموزا" (Mimoza). عالم كارابورون تحت الماء، والذي يُفضل كثيراً للغوص، يحتوي أيضاً على جمال لم يمسسه أحد.

9- كوشأداسي (Kuşadası)

كوشأداسي، واحدة من أجمل مناطق ولاية أيدين المطلة على بحر إيجة، وهي أيضاً واحدة من الوجهات الفريدة للسباحة في شهر سبتمبر/أيلول. يوصى بالمنطقة بالتأكيد لأولئك الذين يرغبون في قضاء عطلة ممتعة مع فنادقها ذات الخمس نجوم بمفاهيم مختلفة عن تلك الموجودة في أنطاليا.

10- شيلي (Şile)

شيلي الواقعة في إسطنبول ويفضلها سكان المدينة للسباحة في فصل الصيف، يمكن لزوارها السباحة في مياه بحرها حتى في شهر سبتمبر/أيلول؛ نظراً لأن الماء لم يبرد تماماً بعد، يمكن لأولئك الذين يحبون السباحة وضع خطط يومية لشيلي. لا سيما أولئك الذين يعتقدون أنهم لم يستطيعوا السباحة بشكل كافٍ هذا الصيف، يمكنهم بالتأكيد منح شيلي فرصة.