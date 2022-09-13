في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع تويتر، كتب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك "من الآن، مصنع إنتاج TOGG (السيارة الكهربائية التركية)، الذي سيفتتح قريباً ويحمل تركيا إلى أهدافها في رحلتها إلى الدوري الجديد، مثال يحتذى به في العالم".

وأضاف ورانك: "هل تعلم أن BMW اختارت شركة يابي ميركيزي، التي بنت مرافق المصنع في منطقة جميلك، من أجل إنشاء المصنع الجديد في أوروبا؟".

وفي أغسطس/آب الماضي، قررت مجموعة BMW العملاقة، التي أعجبت بالجودة الاستثنائية للعمل في منشأة إنتاج TOGG التابعة لشركة يابي ميركيزي، العمل مع شركة الانشاءات التركية لبناء مرافق إنتاج سيارتها التي ستقوم بإنشائها في ديبريسين، المجر.

خبرات فريدة

بفضل العمل الناجح والسريع أثناء بناء البنية الفوقية لمنشأة جميلك في ولاية بورصة غربي البلاد، والتي تعد جوهر هدف رحلة الابتكار في مشروع السيارة الكهربائية TOGG ويتم تعريفها على أنها "أكثر من مجرد مصنع" بوظائفها وميزاتها الذكية والبيئية التي تم تجميعها تحت نفس السقف، حظيت شركة يابي ميركيزي بتقدير كبير في أوروبا والعالم، وفتحت أبواب مشروع جديد تماماً.

وتتويجاً لنجاحات شركة البناء التركية، وقعت مجموعة BMW ويابي ميركيزي عقد المشروع المهم في حفل أقيم في بودابست في 17 أغسطس/آب 2022، حيث ستتولى الشركة التركية أعمال البناء بنظام تسليم المفتاح لمباني ورشة الهيكل (Body Shop) وورشة الضغط (Press Shop) لمنشآت إنتاج السيارات التابعة لمجموعة BMW التي ستعمل في المجر.

هذا المشروع الذي ستنفذه يابي ميركيزي لواحد من أكبر عمالقة السيارات في العالم في قطاع السيارات الفاخرة في دولة الاتحاد الأوروبي، يحظى بأهمية خاصة من حيث كونها رمز التسجيل لخبرتها وجودتها في المباني الصناعية.

وفي حديثه خلال حفل توقيع المشروع، صرح الرئيس التنفيذي لشركة يابي مركيزي القابضة أصلان أوزون بأنهم فخورون بالمشاركة في هذا المشروع وقال: "بصفتنا يابي ميركيزي، قمنا بتنفيذ مشاريع مرموقة وعملاقة في جميع أنحاء العالم... اليوم، نشعر بفرحة توقيع نفس المشروع مع مجموعة BMW، عملاق عالمي في صناعة السيارات". وأضاف أوزون: "بالطبع، كان تأثير نجاحنا في بناء مرافق إنتاج TOGG هائلاً في هذا التطور المهم".

مصنع TOGG

في ديسمبر/ كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية مصنعة بإمكانات محلية خالصة. وبعد ذلك بـ 7 شهور فقط، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، مجمعاً يضم المصنع الذي سيشهد إنتاج السيارة في قضاء جمليك بولاية بورصة شمال غربي تركيا.

وفي يناير/ كانون الثاني 2021، بدأت أعمال البنية الفوقية للمنشأة، حيث تم إنتاج 44 ألف عمود خرساني لتقوية أرضيتها، واستخدام 34 ألف طن حديد و325 ألف متر مربع خرسانة. ووفقاً لوكالة الأناضول، بلغت مساحة لوحة الواجهة الإجمالية 55 ألف متر مربع، مع تشغيل 250 روبوتاً في خطوط الإنتاج على مسار طوله 1.6 كيلومتر.

وتبلغ المساحة المغطاة من المنشأة 230 ألف مربع من أصل مساحة إجمالية 1.2 مليون متر مربع. فيما بلغ عدد العمال في بناء المنشأة 9 آلاف و700 شخص، بواقع 3 ملايين ساعة عمل. ومن المقرر أن توظف المنشأة 4 آلاف و300 شخص عند بلوغ طاقتها الإنتاجية 175 ألف وحدة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المصنع، الذي يبعد 30 دقيقة عن مقر شركة TOGG في IT Valley، في الربع الأخير من عام 2022، وتحديداً في مئوية الجمهورية التركية التي تصادف يوم 29 أكتوبر/تشرين الثاني القادم، وفقاً لتصريحات وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي.

شركة يابي ميركيزي

تأسست يابي ميركيزي (YAPI MERKEZI) في عام 1965 بهدف "إنتاج وبناء مشاريع بناء معاصرة تخدم الناس من خلال خلق بيئة من السعادة".

في تاريخها الذي يمتد لأكثر من نصف قرن، نفذت الشركة مشاريع إنشائية مهمة في تركيا وخارجها، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والسودان وإثيوبيا وتنزانيا والجزائر والمغرب.

بنت يابي ميركيزي وصممت مباني مساحته 42 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 4200 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، و63 نظاماً للسكك الحديدية و448 محطة تم بناؤها لنقل أكثر من 3.5 مليون مسافر بأمان في 3 قارات يومياً. كما ساهمت مشاريع الشركة في نقل المياه النظيفة إلى مئات النقاط في 55 دولة حول العالم.