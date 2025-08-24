وأكد فانس ثقته بقدرة الولايات المتحدة على إنهاء النزاع، مشيراً إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت مؤشرات على تقديم تنازلات من كلا الطرفين.

وأشار إلى أن المحادثات التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب الجاري، شكّلت نقطة انطلاق مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.

وتطرق نائب الرئيس الأمريكي إلى الهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف مصنعاً للإلكترونيات تابعاً لشركة أمريكية في غرب أوكرانيا مساء الخميس، قائلاً: "مثل هذه الهجمات لا تلقى قبولاً لدينا، لكنها تعكس واقع الحرب، وهو ما يدفعنا إلى السعي نحو وقف إراقة الدماء".

وشدد فانس على أن بلاده أدانت منذ البداية الهجمات التي طالت المدنيين، مضيفاً: "لقد ارتكب الروس العديد من التصرفات التي نرفضها، وذهب ضحيتها عدد كبير من المدنيين".