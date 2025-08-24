وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين أنيس الأصبحي في بيان، إلى أنّ "فرق الدفاع المدني والإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين".

وفي وقت سابق أفادت قناة "المسيرة" الفضائية ووكالة أنباء "سبأ" التابعتان للحوثيين، إلى أنّ العاصمة صنعاء تعرضت لغارات إسرائيلية استهدفت محطة شركة النفط بشارع الستين وسط صنعاء ومحطة حزيز الكهربائية جنوبها.

وذكرت قناة "المسيرة" أن القصف الإسرائيلي على محطة شركة النفط بصنعاء أسفر عن سقوط قتيلين و35 جريحاً في حصيلة أولية لوزارة الصحة" التابعة للحوثيين، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

في المقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن "طائرات حربية أغارت على بنى تحتية عسكرية بصنعاء، من بينها مجمع عسكري يضمّ القصر الرئاسي ومحطّتَي الطاقة حزيز وأسار، إضافة إلى موقع لتخزين الوقود كان يُستخدم لأنشطة الحوثي العسكرية"، وفق ادّعائه.