العالم
2 دقيقة قراءة
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في صنعاء إلى 6 قتلى و86 مصاباً
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الأحد، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في صنعاء إلى 6 قتلى و86 مصاباً، في حصيلة شبه نهائية لاستهداف محطة كهرباء حزيز ومحطة شركة النفط في شارع الستين.
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في صنعاء إلى 6 قتلى و86 مصاباً
صورة أرشيفية لقصف إسرائيلي على صنعاء / Reuters
24 أغسطس 2025

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين أنيس الأصبحي في بيان، إلى أنّ "فرق الدفاع المدني والإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين".

وفي وقت سابق أفادت قناة "المسيرة" الفضائية ووكالة أنباء "سبأ" التابعتان للحوثيين، إلى أنّ العاصمة صنعاء تعرضت لغارات إسرائيلية استهدفت محطة شركة النفط بشارع الستين وسط صنعاء ومحطة حزيز الكهربائية جنوبها.

وذكرت قناة "المسيرة" أن القصف الإسرائيلي على محطة شركة النفط بصنعاء أسفر عن سقوط قتيلين و35 جريحاً في حصيلة أولية لوزارة الصحة" التابعة للحوثيين، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

في المقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن "طائرات حربية أغارت على بنى تحتية عسكرية بصنعاء، من بينها مجمع عسكري يضمّ القصر الرئاسي ومحطّتَي الطاقة حزيز وأسار، إضافة إلى موقع لتخزين الوقود كان يُستخدم لأنشطة الحوثي العسكرية"، وفق ادّعائه.

اختيارات المحرر

وجاءت الهجمات الإسرائيلية بعد وقت قصير من الكشف عن نتائج تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلص إلى أن "الحوثيين أطلقوا للمرة الأولى على وسط إسرائيل الجمعة الماضية، صاروخاً يحمل رأساً حربياً قابلاً للانشطار"، فشل في اعتراضه، وفق إعلام عبري.

وردّاً على حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و686 شهيداً، و157 ألفاً و951 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينياً بينهم 115 طفلاً حتى الأحد.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us