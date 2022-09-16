سياسة
2 دقيقة قراءة
برلمان كازاخستان يعلن إعادة تسمية عاصمة البلاد.. ما الاسم الجديد؟
استعادت كازاخستان الاسم السابق لعاصمة البلاد (أستانا)، بعد ثلاث سنوات فقط من إعادة تسميتها بـ(نور سلطان) تكريماً للزعيم السابق، نور سلطان نزارباييف، الذي احتفظ بسلطات ساحقة بعد استقالته من منصبه عام 2019.
برلمان كازاخستان يعلن إعادة تسمية عاصمة البلاد.. ما الاسم الجديد؟
العاصمة الكازاخية أستانا (نور سلطان سابقاً) / Others
16 سبتمبر 2022

أعاد برلمان كازاخستان تسمية عاصمة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى من نور سلطان إلى أستانا، الجمعة، في أحدث تحرك من مسؤولي الحكومة والسياسيين لينأوا بأنفسهم عن أول رئيس للجمهورية السوفيتية السابقة.

وصارت المدينة التي تعرف بمناخها القاري القاسي عاصمة لكازاخستان في عام 1997، وأطلق عليها اسم أستانا في العام التالي.

وقال نور سلطان نزارباييف، رئيس كازاخستان في ذلك الوقت، إنه يريد أن تكون العاصمة أقرب إلى المركز الجغرافي للدولة مترامية الأطراف، حيث تقع العاصمة السابقة ألما آتا بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.

وحولت مليارات الدولارات التي حصلت عليها الدولة مقابل صادراتها من النفط منذ ذلك الحين العاصمة الحالية إلى مدينة ساحرة.

وفي عام 2019، عندما استقال نزار باييف بعد بقائه ثلاثة عقود في السلطة، غير خليفته قاسم جومارت توكاييف اسمها من أستانا إلى نور سلطان تكريماً للزعيم السابق، الذي احتفظ بسلطات ساحقة بعد استقالته.

لكن يبدو أن توكاييف قد اختلف مع نزار باييف بعد احتجاجات عنيفة في الشوارع بسبب أسعار الوقود في يناير/كانون الثاني. وتخلى نزار باييف عن مناصبه المتبقية وفقد الكثيرون من أقاربه وظائفهم في القطاع العام.

وأجرى البرلمان الجمعة تصويتاً لصالح العودة إلى اسم أستانا من خلال تعديل في دستور البلاد.

كما مدد فترة الرئاسة من خمسة إلى سبعة أعوام ومنع شاغلي المناصب من الترشح لولاية ثانية.

ولن يمنع التعديل توكاييف، المنتخب بموجب نسخة سابقة من الدستور، من الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، لكنه سيمدد فترة ولايته الثانية في حالة فوزه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us