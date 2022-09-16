أعاد برلمان كازاخستان تسمية عاصمة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى من نور سلطان إلى أستانا، الجمعة، في أحدث تحرك من مسؤولي الحكومة والسياسيين لينأوا بأنفسهم عن أول رئيس للجمهورية السوفيتية السابقة.

وصارت المدينة التي تعرف بمناخها القاري القاسي عاصمة لكازاخستان في عام 1997، وأطلق عليها اسم أستانا في العام التالي.

وقال نور سلطان نزارباييف، رئيس كازاخستان في ذلك الوقت، إنه يريد أن تكون العاصمة أقرب إلى المركز الجغرافي للدولة مترامية الأطراف، حيث تقع العاصمة السابقة ألما آتا بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.

وحولت مليارات الدولارات التي حصلت عليها الدولة مقابل صادراتها من النفط منذ ذلك الحين العاصمة الحالية إلى مدينة ساحرة.

وفي عام 2019، عندما استقال نزار باييف بعد بقائه ثلاثة عقود في السلطة، غير خليفته قاسم جومارت توكاييف اسمها من أستانا إلى نور سلطان تكريماً للزعيم السابق، الذي احتفظ بسلطات ساحقة بعد استقالته.

لكن يبدو أن توكاييف قد اختلف مع نزار باييف بعد احتجاجات عنيفة في الشوارع بسبب أسعار الوقود في يناير/كانون الثاني. وتخلى نزار باييف عن مناصبه المتبقية وفقد الكثيرون من أقاربه وظائفهم في القطاع العام.

وأجرى البرلمان الجمعة تصويتاً لصالح العودة إلى اسم أستانا من خلال تعديل في دستور البلاد.

كما مدد فترة الرئاسة من خمسة إلى سبعة أعوام ومنع شاغلي المناصب من الترشح لولاية ثانية.

ولن يمنع التعديل توكاييف، المنتخب بموجب نسخة سابقة من الدستور، من الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، لكنه سيمدد فترة ولايته الثانية في حالة فوزه.