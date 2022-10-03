سياسة
2 دقيقة قراءة
"تشكيلات" يعود إلى جمهوره بموسم جديد على شاشة TRT
بدأ عرض الموسم الثالث من المسلسل التركي "تشكيلات" الذي يكشف النقاب عن كواليس بعض عمليات جهاز الاستخبارات الوطني التركي.
"تشكيلات" يعود إلى جمهوره بموسم جديد على شاشة TRT
"تشكيلات" يعود إلى جمهوره بموسم جديد على شاشة TRT / TRT
3 أكتوبر 2022

عرضت مساء الأحد أولى حلقات الموسم الثالث من مسلسل "تشكيلات" الذي يسلط الضوء على جهاز الاستخبارات الوطني التركي والعمليات التي ينفذها داخل تركيا وخارجها، وذلك ضمن المحتوى الدرامي الذي تقدمه شبكة TRT في المجال الوطني والتاريخي.

بدأ عرض المسلسل في 7 مارس/آذار 2021 وعلى مدار موسمين تربع المسلسل على عرش الأعمال الأكثر مشاهدة في تركيا أيام الأحد بسبب النجاح الذي حققه وحرص المشاهدين على متابعة حلقاته.

ويسلط المسلسل الضوء على أحدث التطورات في قطاع الصناعات العسكرية التركية من الطائرات بدون طيار المسلحة وغير المسلحة وأبرز التقنيات التي يستخدمها جهاز الاستخبارات في أثناء تنفيذ عملياته.

وشهد الموسم الثالث من المسلسل انضمام شخصيات جديدة إلى العمل أبرزها الممثل الشهير مراد يلدرم الذي يجسد شخصية عمر الشخصية الرئيسية في فريق العمل عقب انفصال الممثل جاغلار أرطغرل الذي جسد شخصية سردار، والممثل يونس إمره يلدرم ويجسد شخصية قورقوت.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us