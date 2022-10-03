عرضت مساء الأحد أولى حلقات الموسم الثالث من مسلسل "تشكيلات" الذي يسلط الضوء على جهاز الاستخبارات الوطني التركي والعمليات التي ينفذها داخل تركيا وخارجها، وذلك ضمن المحتوى الدرامي الذي تقدمه شبكة TRT في المجال الوطني والتاريخي.

بدأ عرض المسلسل في 7 مارس/آذار 2021 وعلى مدار موسمين تربع المسلسل على عرش الأعمال الأكثر مشاهدة في تركيا أيام الأحد بسبب النجاح الذي حققه وحرص المشاهدين على متابعة حلقاته.

ويسلط المسلسل الضوء على أحدث التطورات في قطاع الصناعات العسكرية التركية من الطائرات بدون طيار المسلحة وغير المسلحة وأبرز التقنيات التي يستخدمها جهاز الاستخبارات في أثناء تنفيذ عملياته.

وشهد الموسم الثالث من المسلسل انضمام شخصيات جديدة إلى العمل أبرزها الممثل الشهير مراد يلدرم الذي يجسد شخصية عمر الشخصية الرئيسية في فريق العمل عقب انفصال الممثل جاغلار أرطغرل الذي جسد شخصية سردار، والممثل يونس إمره يلدرم ويجسد شخصية قورقوت.