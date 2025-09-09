وقال المصدر إن رئيس الوزراء القطري حث حماس على الاستجابة لأحدث مقترح أمريكي نُقل عبر وسطاء، والهادف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

في غضون ذلك، بحث وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الاثنين، مع مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مقترحاً من واشنطن لصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب في غزة، وفق إعلام عبري.

يأتي ذلك بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إن تل أبيب "تدرس بجدية مقترح ترمب الجديد، لكن حماس ستستمر في تعنتها"، على حد زعمه.

ومن جانبها، أعلنت حركة "حماس" الأحد، أنها تلقت عبر الوسطاء أفكاراً من الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة ترحيبها بأي تحرك يساعد في إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

ومراراً، أعلنت حماس استعدادها لإبرام صفقة شاملة مع تل أبيب لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعاً مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب والانسحاب من قطاع غزة، لكن نتنياهو كان يرفضها ويصر على مقترحات جزئية تتيح له المماطلة ووضع شروط جديدة في كل مرحلة تفاوض.

وتقدر تل أبيب وجود 48 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفاً و100 أسير فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، استُشهد عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأوضحت القناة "12" نقلاً عن مسؤول أمريكي مطلع على التفاصيل لم تسمِّه، إن اجتماع الأطراف الثلاثة "ناقش المقترح الأمريكي لصفقة تبادل المختطفين (الأسرى) وإنهاء الحرب في غزة، وكذلك الخطة الأمريكية لما بعد الحرب في القطاع".

وقالت القناة، إنه وفقاً للمقترح الجديد "سيجري انسحاب كامل لإسرائيل، مشروطاً بقدرة الحكومة الجديدة في غزة على فرض الأمن".

والأحد، أشارت هيئة البث العبرية الرسمية والقناة "12" إلى أن مقترح ترمب الجديد يتضمن "تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترحات السابقة".