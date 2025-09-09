جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة البريطانية لندن، التي وصل إليها الرئيس الفلسطيني الأحد، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي اللقاء، بحث الجانبان "آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين والمملكة المتحدة".

وشدّد عباس على أن "الأولويات الفلسطينية الراهنة تتمثل في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط لوقف الإبادة الجماعية والمجاعة والدمار والتهجير".

كما أوضح أن الأولوية تتمثل أيضاً في "الإفراج عن الرهائن (الأسرى الإسرائيليين في غزة) والأسرى (الفلسطينيين)، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، والشروع في تنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار (لغزة)".

كما أكد "ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين وسياسة الضم (للضفة)، وضمان الإفراج عن أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية المحتجزة (نحو 3 مليارات دولار)، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، التي ستتحمل كامل مسؤولياتها هناك بدعم عربي ودولي، على أن تبدأ اللجنة الإدارية ممارسة مهامها فور انتهاء الحرب".

كما شدد على أنه "لا دور لحركة حماس في الحكم، وأن عليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية الشرعية".

وأدان عباس "قتل واحتجاز المدنيين، بما في ذلك ما فعلته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكذلك الحرب التدميرية الإسرائيلية اللاحقة على غزة".

التحضير جارٍ لانتخابات برلمانية ورئاسية