جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة البريطانية لندن، التي وصل إليها الرئيس الفلسطيني الأحد، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وفي اللقاء، بحث الجانبان "آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين والمملكة المتحدة".
وشدّد عباس على أن "الأولويات الفلسطينية الراهنة تتمثل في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط لوقف الإبادة الجماعية والمجاعة والدمار والتهجير".
كما أوضح أن الأولوية تتمثل أيضاً في "الإفراج عن الرهائن (الأسرى الإسرائيليين في غزة) والأسرى (الفلسطينيين)، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، والشروع في تنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار (لغزة)".
كما أكد "ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين وسياسة الضم (للضفة)، وضمان الإفراج عن أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية المحتجزة (نحو 3 مليارات دولار)، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، التي ستتحمل كامل مسؤولياتها هناك بدعم عربي ودولي، على أن تبدأ اللجنة الإدارية ممارسة مهامها فور انتهاء الحرب".
كما شدد على أنه "لا دور لحركة حماس في الحكم، وأن عليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية الشرعية".
وأدان عباس "قتل واحتجاز المدنيين، بما في ذلك ما فعلته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكذلك الحرب التدميرية الإسرائيلية اللاحقة على غزة".
التحضير جارٍ لانتخابات برلمانية ورئاسية
في غضون ذلك، قال عباس، الاثنين، إن التحضيرات جارية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال عام من انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك "على مبدأ سلطة واحدة، قانون واحد، وقوة أمنية شرعية واحدة".
وأكد عباس "الأولويات الفلسطينية الراهنة، المتمثلة في: وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال، وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار".
وأشاد بـ"القرار التاريخي للمملكة المتحدة بنيتها الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر"، واصفاً ذلك بأنه "خطوة تصحيحية لظلم تاريخي، وفتح أفق جديد أمام تحقيق السلام".
وإضافة إلى بريطانيا، تستعد دول غربية، بينها بلجيكا وفرنسا وأستراليا وكندا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري.
وأوضح أن "أي حزب أو مرشح يرغب في المشاركة في الانتخابات يجب أن يلتزم البرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية ومبدأ سلطة واحدة، قانون واحد، وقوة أمنية شرعية واحدة".
تأتي الزيارة بينما ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلّفت 64 ألفاً و522 شهيداً، و163 ألفاً و96 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينياً، بينهم 140 طفلاً.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر استشهاد ما لا يقل عن 1020 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.