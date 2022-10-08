سياسة
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منظمة الصحة العالمية: دول إفريقيا الأعلى  في معدلات الانتحار
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إفريقيا تعد القارة الأعلى عالمياً في معدلات الانتحار، إذ ينتحر 11 شخصاً من بين كل 100 ألف شخص سنوياً في إفريقيا، وهو أعلى من المتوسط ​​العالمي البالغ 9.
منظمة الصحة العالمية: دول إفريقيا الأعلى  في معدلات الانتحار
صورة لشعار منظمة الصحة العالمية عند مدخل مبنى منظمة الصحة العالمية، في جنيف، سويسرا. / Others
8 أكتوبر 2022

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أن إفريقيا تعد القارة الأعلى عالمياً في معدلات الانتحار.

وأعلنت المنظمة أن معدل الانتحار في العالم هو 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.

وأشارت إلى ارتفاع معدل الانتحار في إفريقيا إلى 11 شخصاً من بين كل 100 ألف نسمة، وهو أعلى من المتوسط ​​العالمي.

ولفتت إلى وجود طبيب نفسي واحد لكل 500 ألف شخص في إفريقيا، وهو ما يقل 100 مرة عن توصية المنظمة.

ويعود ذلك جزئياً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إلى عدم كفاية الإجراءات لمعالجة ومنع عوامل الخطر، بما في ذلك حالات الصحة العقلية التي تؤثر حالياً على 116 مليون شخص، وهي زيادة من 53 مليوناً في عام 1990م.

وأطلقت الأمم المتحدة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف من خلالها الوصول إلى 10 ملايين شخص في جميع أنحاء المنطقة بهدف زيادة الوعي العام وحشد دعم الحكومات وصانعي السياسات بغرض زيادة التركيز والتمويل لبرامج الصحة النفسية، بما في ذلك جهود الوقاية من الانتحار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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