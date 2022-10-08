أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أن إفريقيا تعد القارة الأعلى عالمياً في معدلات الانتحار.

وأعلنت المنظمة أن معدل الانتحار في العالم هو 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.

وأشارت إلى ارتفاع معدل الانتحار في إفريقيا إلى 11 شخصاً من بين كل 100 ألف نسمة، وهو أعلى من المتوسط ​​العالمي.

ولفتت إلى وجود طبيب نفسي واحد لكل 500 ألف شخص في إفريقيا، وهو ما يقل 100 مرة عن توصية المنظمة.

ويعود ذلك جزئياً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إلى عدم كفاية الإجراءات لمعالجة ومنع عوامل الخطر، بما في ذلك حالات الصحة العقلية التي تؤثر حالياً على 116 مليون شخص، وهي زيادة من 53 مليوناً في عام 1990م.

وأطلقت الأمم المتحدة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف من خلالها الوصول إلى 10 ملايين شخص في جميع أنحاء المنطقة بهدف زيادة الوعي العام وحشد دعم الحكومات وصانعي السياسات بغرض زيادة التركيز والتمويل لبرامج الصحة النفسية، بما في ذلك جهود الوقاية من الانتحار.