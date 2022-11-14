أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الاثنين القبض على منفذي تفجير إسطنبول الإرهابي قبل فرارهم إلى اليونان.

وقال صويلو في تصريحات صحفية، إن منفذي الهجوم الإرهابي كانوا سيهربون إلى اليونان اليوم الاثنين لو لم يُلقَ القبض عليهم.

وأعلن صويلو القبض على منفّذة التفجير والشخص المكلف من تنظيم "PKK/PYD/YPG" الإرهابي بتصفيتها إثر تنفيذ الهجوم.

وقال بهذا الصدد: "ربما هذا الخبر سيُحزِن التنظيم الإرهابي.. ألقينا القبض أيضاً على الشخص الذي أمره التنظيم بقتل منفذة التفجير".

وحول رسالة التعزية الصادرة عن سفارة واشنطن لدى أنقرة، قال صويلو: "لا نقبل ونرفض التعزية المقدمة من السفارة الأمريكية".​​​​​​​

وعلى صعيد آخر، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أنّ منفذة تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول اعترفت في أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "PKK/PYD/YPG" الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن التركية الاثنين أنّ الإرهابية تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز تنظيم "PKK/PYD/YPG" الإرهابي في مدينة عين العرب (كوباني) شمالي حلب السورية.

وأشار البيان إلى أنّ عملية القبض على الإرهابيين جاءت بعد فحص تسجيلات 1200 كاميرا وتوقيف 46 مشتبهاً في مداهمات استهدفت 21 عنواناً.

وأسفر التفجير عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.