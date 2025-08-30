وأفادت مصادر طبية وشهود عيان أن الغارات والقصف المدفعي استهدفا شققاً سكنية وتجمعات مدنية ومنتظري مساعدات إنسانية، ما أسفر عن مجازر مروعة، واستشهاد أطفال ونساء.

وحسب مصادر طبية في القطاع، توزّع الشهداء بين المستشفيات، إذ وصل إلى "مستشفى الشفاء 28 شهيداً، ومستشفى المعمداني 6 شهداء، ومستشفى العودة 9 شهداء، ومستشفى الأقصى 4 شهداء، ومستشفى ناصر 12 شهيداً".

وفي وسط غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف مدخل مدينة دير البلح على شارع صلاح الدين، فيما أطلق جيش الاحتلال النار على منتظري المساعدات قرب مركز توزيع ما يعرف بالمساعدات الأمريكيةـالإسرائيلية بمحور "نتساريم" ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين. كما استهدف قصف آخر تجمعاً في مخيم البريج وأسفر عن شهداء وجرحى.

ومنذ 27 مايو/أيار الماضي بدأت إسرائيل تنفيذ آلية لتوزيع المساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها تواجه رفضاً أمميّاً دولياً واسعاً، وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على منتظري المساعدات من ذلك الحين عن استشهاد 2203 فلسطينيين وإصابة أكثر من 16228 آخرين.

وفي جنوب القطاع، استشهدت سيدة في قصف جوي قرب منطقة أصداء غرب خان يونس، بينما استشهد 5 آخرون بالرصاص الإسرائيلي قرب مراكز توزيع المساعدات في رفح وخان يونس.

كما استهدفت آليات الاحتلال خيام نازحين في المنطقة نفسها، ونفذت عمليات نسف في خان يونس، فيما قصفت بوارج الاحتلال شواطئ المدينة.

شمال غزة تحت النار وحماس تدعو للتدخل العاجل

أما في شمال غزة، ففي أحدث المجازر قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينياً بينهم 6 أطفال في قصف على خيمة ومخبز شعبي غرب مدينة غزة.

كما استشهد 7 آخرون في غارة على بناية بحي الرمال، بينما استهدفت طائرات مسيرة حيي الصبرة والزيتون بقنابل أسفرت عن إصابات متعددة.

وفي وقت سابق، استشهد 35 فلسطينياً في قصف متفرق، بينهم 12 في حي النصر غربي غزة حيث تكدس النازحون. واستشهد 4 آخرين في قصف استهدف تجمعا لمدنيين في حي الزيتون جنوب شرقي غزة، إضافة إلى فلسطيني آخر في قصف استهدف تجمعا مدنيا بحي الصبرة جنوب غربي المدينة.