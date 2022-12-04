سياسة
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"فيفا" يعاقب مبابي  لرفضه الترويج للمشروبات الكحولية
عاقب الفيفا نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بغرامة لتغطيته اسم وشعار الشركة الراعية لجائزة أفضل لاعب في المباراة بدوافع أخلاقية. وأعلن الاتحاد الفرنسي وقوفه الكامل بجانب مبابي بالإضافة إلى تكفّله بدفع كل الغرامات المفروضة عليه.
"فيفا" يعاقب مبابي  لرفضه الترويج للمشروبات الكحولية
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وقوفه الكامل بجانب مبابي / Others
4 ديسمبر 2022

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بغرامة أثناء استلامه لجائزة أفضل لاعب في المباراة خلال كأس العالم، وتغطيته اسم وشعار الشركة الراعية للجائزة بدوافع أخلاقية.

ومنذ انطلاق بطولة كأس العالم الشهر الماضي، توّج مبابي، الفائز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2017، بجائزة أفضل لاعب في المباراة عقب لقاء فرنسا مع أستراليا والدنمارك في دور المجموعات.

وفي كلتا المباراتين، تعمّد نجم باريس سانجيرمان الفرنسي تغطية اسم الشركة الراعية وإظهار الجزء الخلفي فقط من الكأس، بسبب تصنيع الشركة مشروبات كحولية.

ويخفي مبابي اسم الشركة عمداً حتى لا يروج للمشروبات الكحولية أو الوجبات السريعة وشركات المراهنات، لاعتباره مثالاً يحتذى من قبل الأطفال في فرنسا، بالإضافة إلى كون حقوقه الصورية تجبره على عدم التعامل مع هذه الشركات.

وفي هذا الصدد، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وقوفه الكامل بجانب مبابي بالاضافة إلى تكفّله بدفع كل الغرامات المفروضة على مهاجمه لعدم إظهار اسم الشركة الراعية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

ويسعى منتخب "الديكة" في مونديال قطر الجاري إلى الحفاظ على لقبه المتوج به في النسخة الأخيرة من البطولة، وإضافة نجمة ثالثة إلى قميصه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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