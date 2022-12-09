سياسة
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كرواتيا تقصي البرازيل من المونديال ونيمار يعادل رقم أهداف الأسطورة بيليه
‬تغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 لتحجز أول مقعد بالدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الجمعة، فيما عادل نيمار رقم الأسطورة بيليه بتسجيله الهدف الـ77 بقميص البرازيل.
كرواتيا تقصي البرازيل من المونديال ونيمار يعادل رقم أهداف الأسطورة بيليه
كرواتيا تقصي البرازيل من المونديال ونيمار يعادل رقم أهداف الأسطورة بيليه / صورة: AP
9 ديسمبر 2022

‬تغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الجمعة.

وبعد تعادل في الوقت الأصلي دون أهداف بدا أن البرازيل تقترب من المربع الذهبي حين سجل نيمار بمجهود فردي مميز قبل نهاية الشوط الإضافي الأول.

لكن برونو بتكوفيتش أدرك التعادل في الشوط الإضافي الثاني بتسديدة غيرت اتجاهها لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح.

وأهدر رودريجو وماركينيوس ركلتين فيما نفذت كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، ركلاتها الأربع بنجاح لتنتظر مواجهة الأرجنتين أو هولندا على مكان بالمباراة النهائية

وسجل نيمار هدفاً في الوقت الإضافي لتتقدم البرازيل 1-صفر رافعاً رصيده إلى 77 هدفاً مع المنتخب ليتساوى مع الأسطورة بيليه هداف البرازيل التاريخي الذي حافظ على رقمه القياسي خلال 51 عاماً.

وسجل بيليه (82 عاماً)، الذي يخضع للعلاج من السرطان في ساو باولو، هدفه الأخير مع البرازيل في لقاء ودي أمام النمسا عام 1971.

وبيليه هو اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات في 1958 و1962 و1970 وسجل 77 هدفاً في 92 مباراة مع البرازيل.

ووصل نيمار (30 عاماً) إلى الهدف 77 في مباراته الدولية 12.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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