تركيا
1 دقيقة قراءة
فيدان يبحث مع نظيره الأمريكي جهود وقف حرب غزة وإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا.
فيدان يبحث مع نظيره الأمريكي جهود وقف حرب غزة وإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا
لقاء سابق جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو بالعاصمة واشنطن في مارس/آذار 2025 / AA
28 أغسطس 2025

ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أنّ الوزير هاكان فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.

وجرى خلال الاتصال تقييم الجهود المبذولة من أجل إرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا. وأكد فيدان استعداد تركيا لأداء ما يقع على عاتقها من مسؤوليات في هذا المسار.

اختيارات المحرر

وتطرق الاتصال إلى آخر التطورات في غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وشدد فيدان على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في أقرب وقت ممكن.

وشملت أجندة الاتصال أيضاً التطورات في سوريا والقضايا الثنائية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us