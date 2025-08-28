ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أنّ الوزير هاكان فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.

وجرى خلال الاتصال تقييم الجهود المبذولة من أجل إرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا. وأكد فيدان استعداد تركيا لأداء ما يقع على عاتقها من مسؤوليات في هذا المسار.