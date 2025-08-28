28 أغسطس 2025
ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أنّ الوزير هاكان فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.
وجرى خلال الاتصال تقييم الجهود المبذولة من أجل إرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا. وأكد فيدان استعداد تركيا لأداء ما يقع على عاتقها من مسؤوليات في هذا المسار.
وتطرق الاتصال إلى آخر التطورات في غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وشدد فيدان على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في أقرب وقت ممكن.
وشملت أجندة الاتصال أيضاً التطورات في سوريا والقضايا الثنائية.
مصدر:TRT Arabi