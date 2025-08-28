28 أغسطس 2025
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن الجيش، أنّ "المسيرة التابعة للعدو الإسرائيلي انفجرت في أثناء كشف عناصر من الجيش عليها بعد سقوطها في الناقورة بقضاء صور، ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وإصابة عنصرين آخرين".
ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادثة، لكنه ارتكب منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكر من ثلاثة آلاف خرق، ما أسفر عن 281 قتيلاً و590 جريحاً، وفق بيانات رسمية.
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفَّذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.
مصدر:TRT Arabi