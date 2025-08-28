ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن الجيش، أنّ "المسيرة التابعة للعدو الإسرائيلي انفجرت في أثناء كشف عناصر من الجيش عليها بعد سقوطها في الناقورة بقضاء صور، ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وإصابة عنصرين آخرين".

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادثة، لكنه ارتكب منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكر من ثلاثة آلاف خرق، ما أسفر عن 281 قتيلاً و590 جريحاً، وفق بيانات رسمية.