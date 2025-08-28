سياسة
قتيلان في صفوف الجيش اللبناني جراء انفجار طائرة مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
انفجرت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الخميس، في أثناء معاينتها من الجيش اللبناني في منطقة الناقورة، ما أدى إلى مقتل ضابط وجندي وإصابة عنصرين آخرين، وفق ما أكده بيان للجيش.
ذكرت الجيش اللبناني أنّ المسيرة الإسرائيلية انفجرت أثناء الكشف عليها بعد سقوطها في الناقورة / AFP
28 أغسطس 2025

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن الجيش، أنّ "المسيرة التابعة للعدو الإسرائيلي انفجرت في أثناء كشف عناصر من الجيش عليها بعد سقوطها في الناقورة بقضاء صور، ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وإصابة عنصرين آخرين".

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادثة، لكنه ارتكب منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكر من ثلاثة آلاف خرق، ما أسفر عن 281 قتيلاً و590 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفَّذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

مصدر:TRT Arabi
