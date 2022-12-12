نال فيلم "مثلث الحزن" Triangle of Sadness الذي شاركت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT في إنتاجه على 4 جوائز أوسكار في فعاليات الدورة 35 لجوائز مؤسسة "يوروبيون فيلم أووردز" المعروفة بإسم أوسكار أوروبا.

ونال الفيلم جائزة أفضل عمل في أوروبا لعام 2022، فيما نال مخرج الفيلم، روبن أوستلند، جائزتي أفضل مخرج وأفضل سيناريو.‬

أما الجائزة الرابعة فكانت من نصيب الممثل النجم وبطل الفيلم الكرواتي، زلاتكو بوريتش، بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل أيضاً.

واحتفالاً بالنجاح الذي حققه الفيلم، قال المدير العام لـTRT محمد زاهد صوباجي، على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "فاز فيلم (مثلث الحزن) الذي جرى إنتاجه بالاشتراك مع TRT على جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو وحوار في جوائز الأوسكار الأوروبية المعروفة باسم جوائز أوسكار أوروبا. كما حصل على جائزة أفضل ممثل".

وتابع: "وهكذا أصبحت أفلامنا الأفضل في أوروبا لعامين متتاليين. أهنئ طاقم الفيلم".

وكان الفيلم البوسني Quo Vadis, Aida "إلى أين تذهبين يا عايدة؟" للمخرجة ياسمينا زبانيتش، والذي ساهمت شبكة TRT أيضاً في إنتاجه، قد فاز بجوائز "أفضل فيلم" و"أفضل مخرج" و"أفضل ممثلة" في حفل توزيع جوائز السينما الأوروبية لعام 2021.

وأهدى مخرج فيلم "مثلث الحزن" جائزة إخراجه للنجمة الراحلة تشارلبي دين، التي توفيت إثر إتمام دورها في الفيلم عن عمر ناهز الـ32 عاماً.

فيلم "مثلث الحزن"

ويعد فيلم مثلث الحزن Triangle of Sadness من فئة أفلام الكوميديا السوداء وهو من تأليف وإخراج روبين أوستلوند، وبطولة هاريس ديكنسون ووودي.

وتدور أحداث فيلم Triangle of Sadness في إطار من الدراما، حيث يحكي الفيلم قصة زوجين كارل ويايا اللذين يعملان في عروض خاصة بالأزياء على متن يخت فاخر، لكن اليخت يتعرض للغرق، ثم ينتهي الأمر بالجميع على سطح جزيرة بعيدة، وبعد ذلك يبدأ الجميع في تحمل المتاعب والصعاب للبقاء على قيد الحياة.

وجرى تكريم عدد من النجوم في حفل جوائز السينما الأوروبية لهذا العام 2022 ومن بينهم، ماركو بيلوتشيو، الحائز على جائزة رواية القصص الأوروبية المبتكرة.

في حين حصد المخرج الفلسطيني إيليا سليمان جائزة "الإنجاز الأوروبي لسينما العالم"، بينما نالت الألمانية مارغريتا فون تروتا جائزة "إنجاز العمر السينمائي".