قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن البنود الرئيسية لجدول أعمال قمة "أوازا" في تركمانستان، ستكون قضايا الطاقة والتجارة والنقل.

جاء ذلك في تصريح صحفي الثلاثاء قبيل مغادرته العاصمة أنقرة إلى تركمانستان لحضور القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان.

وأوضح أردوغان أن التعاون يزداد قوة يوماً بعد يوم مع أذربيجان وتركمانستان اللتين ترتبطان مع تركيا على صعيد التاريخ واللغة والثقافة المشتركة.

وأضاف أن قمة "أوازا" التركمانستانية هي نموذج ملموس لجهود التعاون بين الدول الثلاث وتعزيز العلاقات في ظل التطورات الإقليمية والدولية الحالية.

وأكّد أن البنود الرئيسية للقمة ستكون قضايا الطاقة والتجارة والنقل، فضلاً عن توقيع اتفاقيات مختلفة من أجل تعزيز الأساس التعاقدي للعلاقات الثنائية.

وعن الأهداف الأخرى للقمة، قال أردوغان: "هدفنا هو بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وأماناً ليس فقط لشعوب الدول الثلاث، ولكن أيضاً للدول التركية الشقيقة ومنطقتنا".

وتابع: "كما أن من بين أهدافنا تحسين تعاوننا في المنابر متعددة الأطراف، لا سيما مع منظمة الدول التركية".

وفي رده على سؤال حول احتمال أن تكون تركيا إحدى الطرق البديلة لنقل الغاز التركمانستاني إلى السوق العالمية، قال الرئيس التركي، إنه بحث هذه المسألة مع الرئيس سردار بردي محمدوف سابقاً، وإنه رأى اهتماماً من الأخير بشأنها.

"قمة أوازا تهدف، بشكل أساسي، إلى اتخاذ خطوة بشأن الغاز الطبيعي، وآمل أن نتمكن من جلب الغاز التركماني إلى بلادنا عبر بحر قزوين"، أضاف الرئيس التركي.

وعقب المؤتمر الصحفي، غادر أردوغان العاصمة أنقرة، على متن الطائرة الخاصة " TC-TUR" في تمام الساعة 19:10 بالتوقيت المحلي.

ويرافق الرئيس التركي، كل من عقيلته أمينة أردوغان، ووزير التجارة محمد موش، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جاليك، ورئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.