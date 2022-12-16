سياسة
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بعد 20 عاماً.. أنجلينا جولي تستقيل من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين
قالت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إنها ستتخلى عن دورها مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنها ستستمر في نشاطها الإنساني ودعمها للاجئين والنازحين.
بعد 20 عاماً.. أنجلينا جولي تستقيل من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين
أدت أنجلينا جولي 60 مهمة ميدانية طول 20 عاماً مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين / صورة: AFP
16 ديسمبر 2022

أعلنت الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي الجمعة مغادرتها منصب المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأفادت جولي، في بيان مشترك مع المفوضية، بأنها ستترك دورها مبعوثة خاصة للمفوضية "للانخراط في مجموعة أوسع من القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان".

وجاء في البيان على لسان جولي: "سأستمر في بذل كل ما بوسعي في السنوات القادمة لدعم اللاجئين والنازحين"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت: "أشعر أن الوقت حان للعمل بشكل مختلف من خلال الانخراط المباشر مع اللاجئين والمنظمات المحلية".

وذكر البيان أن جولي "نفذت أكثر من 60 مهمة ميدانية لتشهد على قصص المعاناة والأمل والصمود"، وسافرت مؤخراً إلى بوركينا فاسو.

من جانبه، قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي: "بعد فترة طويلة وناجحة مع المفوضية، أقدر رغبتها (جولي) في تغيير مشاركتها وأدعم قرارها"، حسب البيان.

وأضاف: "أعلم أن قضية اللاجئين ستظل قريبة من قلبها، وأنا متأكد من أنها ستجلب نفس الشغف والاهتمام إلى ملف إنساني أوسع".

وبدأت جولي العمل مع مفوضية شؤون اللاجئين لأول مرة في 2001، وجرى تعيينها مبعوثة خاصة لها عام 2012.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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