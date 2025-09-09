جاء ذلك في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر منصة "إن سوسيال" التركية.

وقال البيان إن الرئيس أردوغان وأمير قطر بحثا الهجوم الإسرائيلي على وفد حماس في الدوحة، والخطوات المشتركة الواجب اتخاذها. وأدان أردوغان الهجوم الإسرائيلي الذي يهدف إلى تعميق الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وانتهاك سيادة قطر الصديقة والحليفة.

وقدم الرئيس التركي للأمير تميم تعازيه في ضحايا "الهجوم الإسرائيلي الشنيع"، مؤكداً وقوف أنقرة إلى جانب دولة قطر وشعبها بكل إمكاناتها. واتفق الزعيمان على مواصلة العمل معاً لوقف المجازر الجماعية في أقرب وقت التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عامين.

في سياق متصل، قال الديوان الأميري القطري في بيان مساء الثلاثاء، إن أمير قطر تلقى اتصالاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد فيه تضامن بلاده مع قطر وإدانتها هجوم إسرائيل.

وأشار الديوان إلى أن “الرئيس التركي أكد أن الهجوم الإسرائيلي انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية وتهديد خطير لأمن قطر ودول المنطقة”.

وجاء في البيان: “الرئيس التركي أكد رفضه القاطع أي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة”.