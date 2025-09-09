سياسة
1 دقيقة قراءة
السابع في عهد ماكرون.. الرئيس الفرنسي يعين لوكورنو رئيساً للوزراء
عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، رئيساً للوزراء غداة إسقاط حكومة فرنسوا بايرو، حسب بيان صادر عن قصر الإليزيه، الثلاثاء.
رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو / Reuters
9 سبتمبر 2025

وفي وقت سابق، وافق ماكرون على استقالة بايرو من رئاسة الحكومة، بعد تصويت البرلمان لصالح إسقاطها.

وأمس الاثنين، صوّت البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط حكومة بايرو بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، وذلك بعد 9 أشهر من توليها مهامها، لتصبح أول حكومة منذ عام 1958 تفشل في الحصول على الثقة في تصويت طلبته بنفسها.

وصوّت 194 نائباً لصالح حكومة بايرو، مقابل 364 منحوا أصواتهم لحجب الثقة، ما فاقم الأزمة السياسية وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.

وُلد لوكورنو، الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة بايرو، عام 1986، وبدأ مسيرته السياسية نائباً في البرلمان في سن التاسعة عشرة. وانتُخب رئيساً لبلدية فيرنون في سن السابعة والعشرين، وشغل مناصب وزارية مختلفة منذ تولي ماكرون الرئاسة عام 2017، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في عام 2022.

مصدر:TRT Arabi
