وفي وقت سابق، وافق ماكرون على استقالة بايرو من رئاسة الحكومة، بعد تصويت البرلمان لصالح إسقاطها.

وأمس الاثنين، صوّت البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط حكومة بايرو بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، وذلك بعد 9 أشهر من توليها مهامها، لتصبح أول حكومة منذ عام 1958 تفشل في الحصول على الثقة في تصويت طلبته بنفسها.