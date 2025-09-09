وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز نشره على حسابه بمنصة شركة إكس: "نفَّذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2) الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفاً عدة أهداف حساسة في محيط مدينة القدس المحتلة".

وأوضح أن العملية "حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ".

كما أعلن سريع تنفيذ سلاح الجو المسيَّر التابع للجماعة "عملية عسكرية ناجحة بثلاث طائرات مسيَّرة استهدفت مطار رامون، وهدفين حيويين في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة".

وأوضح أن تلك الهجمات تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيداً على ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأكد المتحدث العسكري استمرار الجماعة في عملياتها ضد إسرائيل "حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أُطلق من اليمن واعتراضه عقب إنذارات جرى تفعيلها في القدس (وسط) ومستوطنات في البحر الميت (جنوب شرق)، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.