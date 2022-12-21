سياسة
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"لن يتغير رأيي".. غوارديولا: ميسي الأفضل عبر العصور حتى من دون كأس العالم
قال مدرّب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إن ليونيل ميسي يستحقّ لقب أفضل لاعب على مرّ العصور حتى دون فوز بالمونديال، وقال إن "الذين شاهدوا بيليه ودييغو مارادونا تكون وجهة نظرهم عاطفية، لكن على الجانب الآخر ولو لم يفُز (ميسي) بكأس العالم فلن يتغير رأيي".
"لن يتغير رأيي".. غوارديولا: ميسي الأفضل عبر العصور حتى من دون كأس العالم
"لن يتغير رأيي".. غوارديولا: ميسي الأفضل عبر العصور حتى من دون كأس العالم. / صورة: Reuters
21 ديسمبر 2022

قال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، إن ليونيل ميسي يستحقّ لقب أفضل لاعب على مر العصور حتى من دون الفوز بكأس العالم لكرة القدم.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم قطر 2022 يوم الأحد الماضي.

كما فاز اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، الذي استمتع بفترة عامرة بالألقاب تحت قيادة غوارديولا خلال وجوده في برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم في قطر.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة ليفربول في الدور الرابع لكأس الرابطة غداً الخميس: "إنه بلا شك أفضل لاعب على مر العصور".

"عندي هو الأفضل، لا أعتقد أن أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة مع فعله ميسي".

وأردف: "الناس الذين شاهدوا بيليه وألفريدو دي ستيفانو أو دييغو مارادونا... تكون وجهة نظرهم عاطفية (...)، لكن على الجانب الآخر، ولو لم يفُز (ميسي) بكأس العالم فلن يتغير رأيي".

وقال غوارديولا إن لاعبي سيتي 16 الذين شاركوا في كأس العالم سيعودون تدريجياً للتركيز على مهمّتهم مع النادي.

وأضاف: "اليوم عاد ستة لاعبين. خاضوا تجربة فريدة. آمل أن يعودوا في حالة معنوية مرتفعة، وفي غضون أربع سنوات يمكنهم الحصول على تجربة أخرى في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وأوضح: "اللاعبون الذين شاركوا في كأس العالم في حالة أفضل من اللاعبين الموجودين هنا، سيرجيو (جوميز) وإرلينغ (هالاند) ورياض (محرز) وكول (بالمر) فقدوا الإيقاع قليلاً مقارنة بالثنائي رودري ومانويل أكانجي".

وأكّد: "لست قلقاً بشأن مارس/آذار أو أبريل/نيسان. خاض كل لاعب الآن بطولة مختلفة مع مدرب مختلف (...)، لدينا مباراة مهمة غداً، ثم (في الدوري الإنجليزي الممتاز) ضدّ ليدز (يونايتد) (...). جدول يناير يتطلب كثيراً من العمل، لذلك نريد إعادتهم في أسرع وقت ممكن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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